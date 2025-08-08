Scopri l’iniziativa noleggio smart per chi attende la nuova vettura

Se hai ordinato una nuova smart e sei stanco di aspettare, questa soluzione è per te!

Hai ordinato una nuova auto e l’attesa sembra infinita? 😩 Non sei solo! Sempre più persone si trovano nella stessa situazione, ma ecco che arriva una proposta che potrebbe cambiare le regole del gioco. Smart ha lanciato l’iniziativa “Gimme # – Waiting for”, pensata proprio per chi ha bisogno di un’alternativa temporanea mentre aspetta la consegna della propria auto elettrica. Curiosa, vero? Scopriamo di più! 💬

Il noleggio smart: come funziona?

Immagina di poter accedere a un noleggio immediato della tua smart senza dover pagare un anticipo e senza penali se decidi di restituirla prima del previsto. Sounds good, right? 😍 Questa proposta è disponibile per chi ha ordinato una smart #1, #3 o #5 e si trova di fronte a tempi di consegna superiori a quattro settimane. Un bel respiro di sollievo, non credi? In questo modo, potrai goderti la tua nuova auto senza tutte quelle attese snervanti.

La durata del noleggio è di sei mesi, il che significa che avrai tutto il tempo per provare la tua auto e, nel frattempo, non dovrai preoccuparti di rimanere a piedi. La flotta disponibile include modelli recenti e tutti i costi sono IVA inclusa con chilometraggio illimitato. Chi non ama la libertà di viaggiare senza pensieri? ✈️💨

Pneumatici invernali e trasparenza contrattuale

Se vivi in una zona dove il clima può essere imprevedibile, potresti voler aggiungere pneumatici invernali al tuo pacchetto di noleggio. Per la smart #1 e #3, il costo aggiuntivo è di 30 euro al mese, mentre per la smart #5 è di 45 euro. Un piccolo prezzo da pagare per viaggiare in sicurezza, non credi? 🛡️

In più, il ritiro delle auto è disponibile presso i punti smart di Milano e Roma, il che rende tutto super comodo! E la cosa migliore? Le condizioni contrattuali sono chiare e trasparenti, seguendo gli standard della formula smart mobility rent. Addio a brutte sorprese! 🎉

Chi può accedere a questa offerta?

Se hai firmato un contratto d’acquisto e hai tempi di consegna superiori a quattro settimane, allora sei nel posto giusto! Un’altra cosa da tenere a mente: per chi acquista in contanti, è richiesta una caparra di 2.000 euro, mentre per le formule a rate è necessaria l’approvazione della pratica finanziaria. La campagna è valida per ordini effettuati fino al 30 ottobre 2025, quindi non perdere tempo! ⏳

Questa iniziativa non solo ti permette di non rimanere a piedi, ma ti offre anche l’opportunità di testare una smart in prima persona. Chi non vorrebbe provare l’ebbrezza di una guida elettrica? ⚡️

In conclusione, se ti trovi in attesa della tua nuova auto elettrica, considera questa proposta di noleggio. Potrebbe essere proprio ciò di cui hai bisogno per rendere l’attesa un po’ più dolce. Chi di voi sta pensando di approfittare di questa opportunità? Fatemi sapere nei commenti! 👇 #SmartNoleggio #AutoElettrica