Scopri lo Spazio Illumina di Cologno Monzese con Linea Verde Illumina

Sabato 27 giugno 2026, alle 11.25 su Rai 1, Linea Verde Illumina – Sport e Salute farà tappa a Cologno Monzese un luogo dove sport e natura si fondono per promuovere stili di vita sani e inclusivi. Il programma, realizzato in collaborazione con Sport e Salute sarà condotto da Francesco Gasparri affiancato da quattro grandi campioni dello sport italiano: il nuotatore Filippo Magnini il pugile Emanuele Blandamura l’atleta paralimpico Alessandro Ossola e il cestista Giacomo Galand.

La puntata inizierà con un’immersione nel Naviglio Martesana nel tratto di Cernusco sul Naviglio dove una pista ciclabile di oltre 35 chilometri offre un contesto ideale per vivere lo sport a contatto con la natura. Francesco Gasparri e Filippo Magnini saliranno in canoa lungo il naviglio, accompagnati da appassionati di canoa fluviale, per raccontare come lo sport possa essere un’esperienza accessibile e aggregante.

Lo Spazio Illumina di Cologno Monzese: un nuovo polo sportivo

La puntata proseguirà con la visita allo Spazio Illumina di Cologno Monzese inaugurato lo scorso marzo. Questo spazio, il primo di una serie di 85 in fase di realizzazione, è nato grazie alla collaborazione con il Comune di Cologno Monzese e rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale. Situato nel parco di via Neruda, dove un tempo sorgeva un campetto da basket, oggi ospita un’area sportiva rinnovata e aperta a tutti.

Lo Spazio Illumina comprende un campo da basket 3×3 un’area dedicata al calisthenics per l’allenamento a corpo libero e una parete per l’arrampicata. Questo ambiente multifunzionale unisce sport, socialità e inclusione, offrendo opportunità per giovani, famiglie, scuole e associazioni.

Incontri con le associazioni sportive

Durante la puntata, il playground di Cologno Monzese diventerà il cuore del racconto. Francesco Gasparri e gli atleti del Team Illumina incontreranno rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche del territorio, che normalmente svolgono parte delle loro attività proprio allo Spazio Illumina. La presenza di campioni come Magnini, Blandamura, Ossola e Galand permetterà di raccontare il valore dello sport da punti di vista diversi: la disciplina, la passione, il superamento dei limiti, il gioco di squadra e la capacità di costruire relazioni.

Sport e scuola: un connubio vincente

Nel corso della puntata, Elisa Silvestrin approfondirà il rapporto tra sport, scuola e attività all’aperto. Le scuole della zona hanno l’opportunità di svolgere l’ora di educazione motoria in un contesto aperto, incontrando i Tutor di Sport Illumina. Questo approccio dinamico e vicino al territorio avvicina bambini e ragazzi alla pratica sportiva in maniera coinvolgente.

Particolare attenzione sarà dedicata all’arrampicata una disciplina completa e sempre più seguita dai giovani. Questo sport richiede forza, coordinazione, equilibrio e concentrazione, ma favorisce anche fiducia in sé stessi e capacità di affrontare le difficoltà.

Linea Verde Illumina conferma così la propria vocazione: raccontare luoghi, persone e progetti che promuovono uno stile di vita attivo, mettendo in evidenza il ruolo dello sport nella vita quotidiana delle comunità. L’appuntamento è per sabato 27 giugno alle 11.25 su Rai 1, con un viaggio tra campioni, associazioni, scuole e cittadini, nel segno dei valori dello sport e dei corretti stili di vita.