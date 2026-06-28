Maserati 2026: le novità di Grecale, GranTurismo e GranCabrio

Maserati festeggia il suo centenario con una gamma rinnovata e tecnologie avanzate. Scopri le novità per Grecale, GranTurismo e GranCabrio.

Nel 2026, Maserati celebra il suo centenario con una serie di innovazioni che ridefiniscono il concetto di lusso automobilistico. Il marchio del Tridente ha presentato aggiornamenti significativi per i modelli GrecaleGranTurismo e GranCabrio introducendo nuove tecnologie e miglioramenti stilistici che riflettono la sua eredità e la sua visione per il futuro.

Questi aggiornamenti non sono solo un restyling, ma una strategia mirata a rafforzare la posizione di Maserati nel mercato globale del lusso. La casa italiana punta a combinare prestazioni, design e sostenibilità, offrendo ai clienti un’esperienza di guida unica.

Il motore Nettuno: più potenza e prestazioni

Una delle novità più significative è l’evoluzione del motore Nettuno il V6 biturbo da 3,0 litri sviluppato internamente a Modena. Sulle nuove GranTurismo Trofeo e GranCabrio Trofeo la potenza è aumentata da 550 a 590 CV, rendendo queste vetture le più potenti mai realizzate dal marchio nel segmento delle granturismo moderne.

Il motore Nettuno, derivato dall’esperienza Maserati nelle competizioni, mantiene il suo carattere distintivo grazie alla tecnologia a precamera derivata dalla Formula 1. Questo aggiornamento permette di migliorare ulteriormente le prestazioni senza compromettere il piacere di guida che ha sempre contraddistinto le vetture Maserati.

Grecale: il SUV che diventa ancora più importante

Il SUV Grecale continua a essere un modello strategico per Maserati e riceve aggiornamenti significativi. La novità più rilevante è l’introduzione di una nuova versione equipaggiata con il motore Nettuno da circa 385 CV, che si posiziona tra le versioni d’ingresso e la più estrema Grecale Trofeo da oltre 520 CV.

Dal punto di vista estetico, il Grecale adotta un frontale ridisegnato con una nuova interpretazione della cosiddetta “Shark Nose”, già vista sulle ultime sportive del marchio. Cambiano anche alcuni dettagli aerodinamici, i cerchi e le possibilità di personalizzazione offerte dal programma Fuoriserie.

All’interno, debutta un nuovo volante sportivo, una console centrale aggiornata e una grafica infotainment completamente rivista, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’esperienza digitale a bordo.

Grecale Folgore: più autonomia per il SUV elettrico

Maserati continua a investire sull’elettrificazione con la nuova Grecale Folgore che beneficia di un importante aggiornamento software e di una gestione energetica ottimizzata. Le nuove stime parlano di oltre 430 chilometri nel ciclo americano EPA e fino a circa 580 chilometri secondo i cicli europei di omologazione.

L’obiettivo è rendere il SUV elettrico del Tridente più competitivo rispetto alle principali concorrenti premium tedesche, mantenendo però le caratteristiche distintive che da sempre identificano il marchio italiano: design, prestazioni e piacere di guida.

GranTurismo e GranCabrio 2026: più potenza e maggiore efficienza

Le nuove GranTurismo e GranCabrio rappresentano il cuore della celebrazione del centenario. Le due granturismo adottano un design evoluto ispirato direttamente alla MCPura e alla GT2 Stradale, con un frontale più aggressivo, prese d’aria ridisegnate e una presenza su strada ancora più marcata.

Maserati ha introdotto nuove colorazioni, nuovi cerchi e un impianto di scarico Sportivo che promette una sonorità ancora più coinvolgente. Accanto alle versioni equipaggiate con il motore Nettuno, restano protagoniste le varianti Folgore completamente elettriche.

Il sistema a tre motori elettrici continua a sviluppare oltre 750 CV, mentre gli aggiornamenti software consentono di aumentare l’autonomia e migliorare la gestione energetica. Maserati ha inoltre introdotto una nuova modalità Max Range studiata per massimizzare l’efficienza nei lunghi viaggi.

Tecnologia e sicurezza: il nuovo sistema di monitoraggio del conducente

Tra le novità meno visibili ma più importanti troviamo l’introduzione di un sistema avanzato per il rilevamento della stanchezza e della distrazione del conducente. Il dispositivo monitora costantemente il comportamento alla guida e interviene quando rileva segnali di calo dell’attenzione, aumentando il livello di sicurezza attiva dell’intera gamma Maserati.

Contestualmente sono stati aggiornati anche i sistemi ADAS e l’interfaccia uomo-macchina, rendendo le vetture Maserati ancora più sicure e tecnologicamente avanzate.

Il futuro di Maserati: nuove berline e modelli entro il 2027

Le novità presentate rappresentano solo il primo tassello del nuovo piano industriale. Durante il Capital Markets Day previsto per la fine del 2026, Stellantis illustrerà il futuro del marchio. Tra le anticipazioni già emerse figurano due nuovi modelli di grandi dimensioni e una berlina completamente nuova che potrebbe raccogliere l’eredità delle storiche Ghibli e Quattroporte.

Entro il 2027 arriverà anche una nuova generazione del SUV Grecale, confermando l’impegno di Maserati a innovare e crescere nel segmento del lusso globale.

Per il Tridente, il secondo secolo di storia inizia con una visione chiara e ambiziosa, combinando tradizione e innovazione per offrire ai clienti un’esperienza di guida senza pari.