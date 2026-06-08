Sequestrato a Barcellona un monopattino elettrico modificato che sfiora i 140 km/h

In un episodio che sembra uscito da un film d’azione, le forze dell’ordine di Cornellà de Llobregat, nell’area metropolitana di Barcellona, hanno sequestrato un monopattino elettrico capace di raggiungere la velocità impressionante di 139,4 km/h. Questo mezzo, apparentemente innocuo, si è rivelato un vero e proprio pericolo pubblico, sollevando importanti questioni sulla sicurezza stradale e sulla regolamentazione dei veicoli di micromobilità.

La vicenda ha avuto inizio la sera del 25 maggio, quando una pattuglia dei Mossos d’Esquadra ha notato un monopattino che procedeva a una velocità incompatibile con quella di un mezzo di questo tipo. Il veicolo è stato subito sottoposto a un controllo approfondito utilizzando un dinamometrouno strumento introdotto recentemente dalla Guardia Urbana per individuare veicoli modificati illegalmente. Il risultato ha lasciato tutti senza parole: il monopattino era in grado di raggiungere una velocità più di cinque volte superiore al limite legale di 25 km/h.

Un mezzo trasformato in un pericolo stradale

Il monopattino sequestrato non era solo un mezzo modificato per raggiungere velocità elevate. Gli agenti hanno scoperto che il conducente guidava senza la patente necessaria, il veicolo era privo di assicurazione e mancava della documentazione richiesta dalla Direzione Generale del Traffico spagnola. Questo caso evidenzia un fenomeno sempre più diffuso: la modifica illegale dei monopattini elettrici per aumentarne drasticamente le prestazioni.

Da febbraio, quando Cornellà ha introdotto il dinamometro, la polizia locale ha già sequestrato 143 veicoli con caratteristiche analoghe. Nel 2026 sono state elevate 935 sanzioni legate all’uso scorretto dei monopattini elettrici, e nei primi cinque mesi del 2026 si era già arrivati a 361 verbali. Questi numeri dimostrano come il fenomeno sia più diffuso di quanto si possa immaginare e come le autorità stiano intensificando i controlli.

I rischi di un monopattino truccato

La vicenda non è solo un’anomalia divertente, ma solleva seri dubbi sulla sicurezza. A 139 km/h, un monopattino non è più un mezzo di micromobilità, ma un vero e proprio pericolo. Telaio, freni, pneumatici e protezioni richieste non sono progettati per resistere a simili velocità. L’energia cinetica accumulata a queste andature dilata gli spazi di frenata, trasformando il veicolo in una trappola mortale non solo per chi lo guida, ma anche per gli altri utenti della strada.

Le autorità hanno colto l’occasione per lanciare un forte allarme sociale riguardo alla pericolosità del tuning estremo applicato a questi dispositivi. I telai leggeri, le ruote minuscole e i freni di ridotte dimensioni dei monopattini non sono minimamente progettati per resistere alle sollecitazioni meccaniche e dinamiche generate oltre i cento chilometri orari. Questo caso è un esempio lampante di come la modifiche illegali possano trasformare un mezzo innocuo in un pericolo pubblico.

Le sanzioni e le conseguenze

Il proprietario del monopattino truccato ha subito sanzioni pesantissime, con multe cumulative che ammontano a diverse migliaia di euro e la confisca amministrativa del mezzo, che sarà destinato alla distruzione. Questo episodio serve da monito per tutti coloro che potrebbero essere tentati di modificare illegalmente i propri monopattini elettrici. Le autorità sono determinate a combattere questo fenomeno per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

In conclusione, il caso del monopattino sequestrato a Barcellona è un esempio di come la tecnologia possa essere utilizzata in modo pericoloso se non regolamentata adeguatamente. Le forze dell’ordine stanno lavorando duramente per contrastare questo fenomeno e proteggere la sicurezza di tutti. È fondamentale che gli utenti rispettino le normative vigenti e utilizzino i monopattini elettrici in modo responsabile.