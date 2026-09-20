Sag, precarico, compressione e ritorno: come impostarli per la strada e il track-day con una procedura chiara, sintomi tipici, correzioni e tabelle base

Una moto ben sospesa è più rapida, sicura e comunicativa. Con poche regolazioni mirate di sagprecaricocompressione e ritorno si trasforma la guida su strada e nei track-day. Questa guida spiega una procedura semplice, i sintomi di un set-up errato e come correggerli con esempi concreti, includendo una check-list di attrezzi e tabelle base per peso pilota e pneumatici.

Molti motociclisti rinviano per timore di sbagliare. È più complicato lasciare sospensioni sregolate. Chi prova regolazioni durante eventi come la fiera moto Verona (o la fiera di Verona moto spesso chiamata anche fiera delle moto Verona o Verona fiere moto) scopre quanto conti la base. La stessa consapevolezza arriva passando da una concessionaria moto vicino a me o da un outlet moto Firenze dove spesso si trovano tecnici che aiutano a impostare l’assetto iniziale.

Strada vs track-day: obiettivi e differenze

Su strada l’obiettivo è comfort controllato, grip su asfalti vari e stabilità in frenata. In pista/track-day serve sostegno in staccata, trazione in uscita e coerenza termica delle gomme. In entrambi i casi la base è un sag corretto, poi si lavora su compressione e ritorno. Pneumatici turistici richiedono talvolta minore frenatura idraulica rispetto a mescole pista. Anche moto diverse, dalla naked alla cruiser come la Moto Guzzi California rispondono bene agli stessi principi, cambiando solo i valori di partenza e le priorità (più comfort sulla cruiser, più sostegno sulla sportiva).

Sag e precarico: la base in tre passi

Il sag è l’affondamento statico con il pilota in sella. Valori tipici: 30–35% dell’escursione anteriore e 25–30% al posteriore su strada; 25–30% ant. e 20–25% post. in track-day. Procedura: 1) misurare a ruota sollevata; 2) misurare con pilota equipaggiato; 3) calcolare differenza e regolare il precarico finché il target è centrato. Se il sag è eccessivo, si aumenta precarico; se è scarso, si riduce. Importante controllare anche l’orizzonte moto: troppo affondata dietro allunga l’interasse e allenta l’avantreno; troppo alta dietro rende nervosa la moto nei trasferimenti.

Compressione e ritorno: sintomi e correzioni

La compressione controlla la velocità di affondamento. Troppa compressione: moto dura, saltellamenti su buche, perdita di grip in piega; soluzione: aprire 1–2 click. Troppa poca: affondi eccessivi, chattering in frenata; soluzione: chiudere 1–2 click. Il ritorno gestisce la risalita. Ritorno troppo chiuso: moto che “rimane giù”, allarga in uscita o si scompone sui curvoni; aprire 1–2 click. Ritorno troppo aperto: effetto molla, rimbalzi in accelerazione; chiudere 1–2 click. Intervenire ogni volta su un asse per volta, annotando i click e verificando l’effetto su una stessa sequenza di curve.

Esempi pratici su tre moto

Naked media con gomme sportive stradali: se in frenata l’anteriore chiude la linea, spesso il problema è poco sostegno in compressione forcella. Chiudere 1–2 click e, se necessario, aumentare leggermente il precarico per mantenere il bilanciamento. Sportiva in track-day con slick o semislick: se in uscita pattina presto e dondola, aumentare 1–2 click il ritorno al posteriore per stabilizzare, poi chiudere un click la compressione. Cruiser tipo Moto Guzzi California puntare a comfort e trazione; impostare sag sul 30% posteriore e lavorare con compressione morbida; se “picchia” sulle buche, aprire compressione e ridurre un giro di precarico.

Checklist attrezzi e metodo in sella

Per un set-up ordinato servono pochi strumenti: chiavi per anelli precarico, cacciavite per registri, marcatore per segnare le posizioni, metro o righello, cavallettofascetta sulla forcella per tracciare l’affondo, taccuino o app note. Procedura rapida: 1) azzerare e annotare i click attuali; 2) impostare il sag corretto; 3) giro di riferimento; 4) modificare una sola regolazione per volta di 1–2 click/giri; 5) ripetere il giro e valutare tre cose: frenata, inserimento, trazione. Nei paddock di gr moto Torino o di una concessionaria moto vicino a me spesso si trovano tecnici disponibili a un controllo di base.

Tabelle base per peso pilota e pneumatici

Indicazioni generiche per partenza. “Click” dalla tutta chiusa. Adattare sempre al modello e all’escursione reale.

Peso pilota (equipaggiato) Sag ant./post. strada Sag ant./post. track-day Precarico iniziale 60–75 kg 30–35% / 25–30% 25–30% / 20–25% Forcella: base; Mono: -1 giro da standard 76–90 kg 30–35% / 25–30% 25–30% / 20–25% Forcella: +1 giro; Mono: standard o +1 giro 91–105 kg 30–35% / 25–30% 25–30% / 20–25% Forcella: +2 giri; Mono: +2 giri o molla più rigida

Indicazioni per idraulica, con gomme turistiche vs sportive/track-day.

Gomma Compressione forcella Ritorno forcella Compressione mono Ritorno mono Turistica/All-round Aprire 10–14 click Aprire 10–14 click Aprire 12–16 click Aprire 12–16 click Sportiva stradale Aprire 8–12 click Aprire 8–12 click Aprire 10–14 click Aprire 10–14 click Semi-slick/Track-day Aprire 6–10 click Aprire 6–10 click Aprire 8–12 click Aprire 8–12 click

Sintomi frequenti e soluzioni rapide

Pompaggio in uscita: chiudere 1–2 click di ritorno al posteriore. Chattering in frenata: chiudere un click di compressione anteriore; verificare sag troppo basso. Allarga la traiettoria: aumentare sostegno davanti (compressione) o ridurre precarico posteriore. Durezza sulle buche: aprire compressione e verificare pressioni gomme. Instabilità sul veloce: aumentare 1–2 click di ritorno all’anteriore; controllare assetto posteriore troppo alto.

Dove provare e affinare il set-up

La regolazione va verificata su strade note o in giornate dedicate in circuito. Occasioni come la fiera moto Verona e la fiera di Verona moto permettono demo ride utili per capire differenze di sag e precarico tra modelli. In città, realtà come gr moto Torino offrono settaggi base in prova; alternative sono una concessionaria moto vicino a me o un outlet moto Firenze con officina. Annotare sempre meteo, pressioni e click: è il modo più rapido per costruire un assetto coerente, dalla cruiser come la Moto Guzzi California fino alla sportiva da track-day.