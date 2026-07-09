Settimana inclusiva al Lido di Genova: sport acquatici aperti a tutti

Dal 6 al 10 luglio il Lido di Genova propone una settimana di attività acquatiche gratuite e inclusive, con una staffetta di nuoto il 8 luglio che vedrà fianco a fianco ragazzi di ogni abilità e atleti di alto livello; iscrizioni aperte via email e certificato medico obbligatorio.

Il Lido di Genova rinnova l’appuntamento con Sport per Tutti iniziativa che per il terzo anno consecutivo apre le sue strutture per avvicinare giovani e famiglie agli sport acquatici in un contesto progettato per l’inclusione. Dal 6 al 10 luglio, ogni pomeriggio la struttura metterà a disposizione lezioni e prove guidate di diverse discipline, con istruttori formati per accogliere partecipanti con abilità diverse e senza barriere economiche o anagrafiche.

L’obiettivo dichiarato è semplice: offrire a chiunque la possibilità di sperimentare il windsurf, il sup il nuoto, la pallanuoto, il nuoto artistico, l’apnea e lo special snorkeling in un ambiente sicuro e inclusivo, promuovendo la socialità e il riconoscimento del talento individuale indipendentemente dalle capacità fisiche.

Programma giornaliero con attività e partner tecnici

La settimana si articola su cinque pomeriggi, ognuno dedicato a particolari discipline con la collaborazione di associazioni locali. Lunedì 6, dalle 16.00 alle 18.00, è prevista una lezione teorico-pratica di apnea in piscina condotta dagli istruttori di Asd Matti per l’apnea, affiancata da prove di sup e windsurf in mare con il Lido Surfing Club. Martedì 7, nella stessa fascia oraria, si svolgeranno prove di pallanuoto in piscina con gli allenatori dell’Asd Andrea Doria e ulteriori sessioni di sup e windsurf in mare.

Mercoledì 8 luglio: Special Day e grande staffetta

Il fulcro della manifestazione è il Special Day di mercoledì 8 luglio: dalle 16.00 alle 17.30 la piscina davanti alla Caravella ospiterà una staffetta di nuoto aperta a ragazze e ragazzi di tutte le abilità. A rendere la giornata ancora più speciale sarà la presenza di quattro atleti di rilievo che nuoteranno assieme ai partecipanti: Francesco Bocciardo (Fiamme Oro), Paola Cavallino (Andrea Doria), Edoardo Stochino (Fiamme Oro) e Klaudio Agaj (Genova Nuoto My Sport). A chiudere l’appuntamento ci sarà una performance di nuoto artistico.

Tutte le associazioni che intendono partecipare possono aderire via email indicando il numero approssimativo dei ragazzi coinvolti; la partecipazione alla staffetta sarà ricompensata con una medaglia consegnata dalle autorità istituzionali e sportive presenti. Nel corso della giornata saranno inoltre disponibili scatti fotografici scaricabili online grazie al photoshooting byPh101.

Altre giornate tematiche e modalità di partecipazione

Giovedì 9, sempre dalle 16.00 alle 18.00, è dedicato al nuoto artistico con gli istruttori di Anpi 2000 Asd My Sport, mentre venerdì 10 la proposta include special snorkeling in mare e/o piscina con il Centro Subacqueo Mediterraneo Duillio Mercante. In ciascuna giornata gli istruttori del Lido Surfing Club garantiranno sessioni pomeridiane di sup e windsurf in mare.

È possibile iscriversi a singole giornate o a più attività: per partecipare è richiesta l’iscrizione tramite email e l’invio del certificato medico. Gli organizzatori invitano le società sportive del territorio a collaborare per ampliare l’offerta e garantire la gestione adeguata di gruppi con abilità miste.

Formazione degli istruttori e modalità inclusive

Un elemento centrale del progetto è la formazione: tutti gli istruttori coinvolti, laddove non già specializzati, ricevono un percorso formativo per apprendere come relazionarsi correttamente con partecipanti con bisogni diversi, valorizzando il contributo di ciascuno. Questo consente di impostare attività con squadre, batterie e partecipanti misti evitando ogni distinzione basata sulle capacità individuali.

La filosofia alla base di Sport per Tutti sottolinea che lo sport è uno strumento di integrazione sociale: per questo il Lido mette a disposizione spazi e logistica, mentre le associazioni partner offrono competenze tecniche per far provare tante discipline diverse.

Riconoscimenti istituzionali e impegno territoriale

L’iniziativa riceve sostegno istituzionale e viene indicata come esempio di promozione dei diritti sportivi: la Regione Liguria ha ribadito il proprio appoggio al progetto, sottolineando che la pratica sportiva deve essere un diritto senza barriere fisiche, economiche o anagrafiche. L’amministrazione del Lido ha invece sottolineato la crescita dell’evento negli anni, in termini di attività proposte e partecipazione, precisando che la medaglia consegnata a tutti i partecipanti vuole celebrare il valore della partecipazione più che la competizione.

Partecipanti, associazioni e istituzioni vengono chiamati a un gioco di squadra che renda lo sport un veicolo di inclusione: nel programma si ritrovano allo stesso tavolo società storiche come Andrea Doria, HSA Italia, Anpi2000 My Sport, Fipsas e Lido Surfing Club, oltre al Centro Subacqueo Mediterraneo e altri partner tecnici.

Per informazioni e iscrizioni inviare una mail indicando i dati richiesti; la partecipazione è gratuita ma subordinata alla presentazione del certificato medico. La manifestazione è pensata per offrire a molti giovani la prima esperienza in acqua in un contesto accogliente, con l’intento di trasformare la prova in opportunità di crescita personale e sportiva.