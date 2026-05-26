Sicurezza e divieti al Mugello per il Gran Premio d’Italia 2026

Il Circuito Internazionale del Mugello, a Scarperia e San Piero, sarà teatro del Gran Premio d’Italia 2026 del Campionato Mondiale di Motociclismo, richiamando un pubblico stimato intorno alle 60.000 persone. Per gestire flussi, garantire la sicurezza e ridurre i rischi connessi a grandi manifestazioni, la Prefettura di Firenze ha emesso una specifica ordinanza con disposizioni operative valide nel periodo collegato all’evento. Le misure coprono sia l’interno dell’autodromo sia alcune aree limitrofe interessate dall’afflusso dei tifosi.

Le decisioni sono state adottate dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e fanno riferimento, tra l’altro, alle normative vigenti in materia di ordine pubblico; l’intervento è finalizzato a prevenire comportamenti che possano generare rischi per la pubblica incolumità o turbative all’ordine. Nelle righe seguenti vengono riassunti i divieti principali, gli orari di applicazione e le indicazioni pratiche per spettatori, operatori commerciali e residenti.

Misure adottate all’interno del circuito

All’interno del perimetro del circuito è stato disposto il divieto di introdurre e vendere per asporto bevande in contenitori di vetro. Tale misura è operativa dalle ore 9:00 di giovedì 28 maggio fino alle ore 15:30 di domenica 31 maggio 2026, in coincidenza con le attività preliminari e la giornata di chiusura del Gran Premio. Inoltre, è proibita la detenzione di bombolette spray contenenti sostanze urticanti e di materiali esplodenti o artifici pirotecnici, con l’unica eccezione dei fumogeni colorati autorizzati secondo le disposizioni di legge vigenti applicabili durante lo svolgimento delle gare.

Dettagli operativi e controlli

Per l’applicazione dei divieti sono previste verifiche da parte delle forze dell’ordine e del personale di sicurezza del circuito: controlli agli ingressi, posti di blocco e ispezioni mirate agli stand e alle aree di servizio. Il dispositivo mira a garantire una rapida identificazione di oggetti proibiti e a consentire un deflusso ordinato degli spettatori. In presenza di comportamenti illeciti o di violazioni dell’ordinanza, gli agenti procederanno secondo le norme vigenti con sanzioni amministrative o denunciando fatti penalmente rilevanti; è quindi consigliabile rispettare le disposizioni per evitare contestazioni.

Restrizioni nei comuni limitrofi e orari

Le limitazioni non riguardano solo l’interno del tracciato: nei comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio sono state imposte restrizioni temporanee per contenere criticità legate ai momenti di maggiore afflusso e deflusso. Nelle notti tra venerdì 29 e sabato 30 maggio e tra sabato 30 e domenica 31 maggio 2026, dalle ore 18:00 alle 3:00, è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e la somministrazione di superalcolici con gradazione superiore al 21%. È inoltre proibita la vendita di bevande in contenitori di vetro nei medesimi intervalli orari.

Motivazioni delle restrizioni

L’obiettivo primario di queste limitazioni è prevenire episodi di disturbo, risse o situazioni pericolose che possano insorgere in prossimità dei luoghi maggiormente frequentati dal pubblico. Ridurre la disponibilità di contenitori in vetro e limitare l’accesso a bevande forti contribuisce a diminuire la probabilità di ferimenti dovuti a rotture o a comportamento aggressivo dovuto all’eccesso di alcol. Le autorità locali hanno inoltre segnalato la necessità di tutelare la quiete dei residenti e la normale attività delle attività commerciali durante le ore serali interessate dall’afflusso.

Cosa devono sapere imprese e spettatori

Gli operatori economici e i gestori di locali sono tenuti a rispettare le disposizioni dell’ordinanza: chi vende bevande deve adeguare le proprie modalità di somministrazione e di vendita e rimuovere i contenitori in vetro dalle offerte per i periodi indicati. Gli spettatori sono invitati a non portare al seguito oggetti vietati, ad attenersi alle procedure di controllo agli ingressi e a verificare gli avvisi pubblicati dall’organizzazione dell’evento. Per chi necessita di chiarimenti l’ufficio di Confcommercio Firenze Arezzo – delegazione del Mugello è disponibile per consulenze e supporto amministrativo.

Informazioni utili e contatti

Per chiarimenti operativi le imprese interessate possono contattare il responsabile: Enrico Paoli (Confcommercio Firenze Arezzo – delegazione del Mugello). Numero: 055 0604537; email: [email protected]. L’ordinanza completa è pubblicata dagli enti competenti e può essere consultata per conoscere ogni dettaglio normativo e gli allegati tecnici relativi ai controlli e alle sanzioni. È consigliabile scaricarla e conservarla per riferimento pratico.

In conclusione, il dispositivo di sicurezza predisposto per il Gran Premio d’Italia al Mugello punta a coniugare la fruizione di un grande evento sportivo con la tutela della pubblica sicurezza e della cittadinanza. Rispettare i divieti e le procedure indicate renderà l’esperienza più sicura per tutti: spettatori, operatori e residenti.