Skoda Epiq: dettagli sul suv compatto elettrico e prezzo a partire da 25.000 euro

Skoda Epiq si prepara al debutto del 19 maggio 2026: prime immagini ufficiali, dettagli su design e dotazioni e un prezzo di ingresso annunciato vicino ai 25.000 euro

La Skoda Epiq sarà presentata ufficialmente il 19 maggio 2026, con una diretta prevista alle ore 14:00 che seguirà la cerimonia di svelamento a Zurigo e la trasmissione sui canali digitali del marchio. Questo nuovo SUV compatto elettrico è pensato per inserirsi alla base della gamma elettrica della casa boema e punta a combinare semplicità, praticità e costi contenuti. Il prezzo di ingresso indicativo è attorno ai 25.000 euro, cifra che rende il progetto rilevante per chi cerca un accesso più economico alla mobilità a zero emissioni.

Negli ultimi mesi sono emersi numerosi dettagli: motorizzazioni con potenze diverse, varie ipotesi sulla capacità delle batterie e un interni dichiarati minimali. Un recente teaser video ufficiale ha tolto i veli su alcuni tratti del frontale, svelando la firma luminosa a LED con un motivo a T, mentre altri elementi restano ancora parzialmente coperti. Le informazioni raccolte suggeriscono un equilibrio tra design moderno e soluzioni pratiche; l’evento del 19 maggio servirà a confermare tutte le specifiche tecniche e commerciali.

Design esterno e firma luminosa

Il linguaggio stilistico della Epiq segue la tendenza «Modern Solid» del marchio, con superfici pulite e proporzioni compatte: la lunghezza indicata dalle fonti è di circa 4,17 metri, con riferimenti anche a una misura attorno a 4,1 metri per il concept. Dal teaser si nota con chiarezza la firma a LED che combina elementi orizzontali e verticali, un motivo che si ripete sul posteriore per creare continuità visiva. Alcune immagini di concept avevano mostrato anche una griglia anteriore illuminata, ma nel filmato ufficiale questa soluzione non è risultata evidente: potrebbe essere riservata ad allestimenti specifici o mantenuta come elemento di concept.

Dettagli visivi e funzionalità

La carrozzeria, pur coperta in parte dai materiali di camuffamento del teaser, lascia intuire un paraurti pronunciato e linee nette sul cofano. Le luci a forma di T, già avvistate su altri modelli del brand, diventano qui elemento distintivo: la presenza di LED verticali sul posteriore e di una firma orizzontale sul portellone enfatizza leggibilità e sicurezza. Questi espedienti visivi sono pensati non solo per l’estetica ma anche per l’identità del prodotto in strada, rendendo la Epiq immediatamente riconoscibile nel segmento dei compatti elettrici.

Interni, materiali e abitabilità

Skoda ha anticipato gli interni con schizzi che mostrano un approccio volutamente essenziale: la plancia appare lineare e orientata all’ergonomia, con una visione orizzontale che amplifica la percezione di spazio. L’abitacolo prevede un quadro strumenti digitale compatto, un display centrale posizionato orizzontalmente e un volante a due razze; tutto è pensato per essere funzionale. L’uso di materiali sostenibili viene messo in evidenza come elemento caratteristico, con finiture che puntano a un mix tra praticità e contenimento dei costi.

Spazio e praticità

Le cifre sul bagagliaio derivano dal concept, che indicava un vano di carico vicino ai 475 litri, un valore notevole per la categoria. In sede di produzione di serie tali numeri potrebbero variare, ma l’attenzione a modularità e vani portaoggetti è chiara: non mancano soluzioni come il vano di ricarica wireless nel tunnel centrale e scomparti studiati per l’uso quotidiano. L’obiettivo è offrire un’abitabilità adeguata a famiglie e utenti urbani che richiedono funzionalità concrete.

Motorizzazioni, batterie e autonomia

Sulle specifiche tecniche circolano diverse versioni: alcune fonti parlano di motori con potenze comprese tra 116 CV, 135 CV e 211 CV, mentre le opzioni di accumulo energetico riportate variano tra modelli con batterie da 37 kWh o 55 kWh. Altre indicazioni citano una capacità intermedia di 51,7 kWh. Questo quadro variegato riflette lo stadio finale di definizione prima del lancio. L’autonomia massima stimata arriva fino a circa 430 km, con supporto alla ricarica rapida fino a 125 kW, capace di portare lo stato di carica dal 20% all’80% in tempi dell’ordine di 25 minuti secondo le stime.

La piattaforma tecnica utilizzata è la MEB+, pensata per ottimizzare le soluzioni elettriche di scala di gruppo e favorire costi contenuti e versatilità d’uso. Tutte le informazioni ufficiali, comprese le varianti di batteria e prezzi definitivi, saranno confermate durante la presentazione del 19 maggio 2026, quando Skoda renderà pubblici i listini, le dotazioni e i programmi di commercializzazione per i diversi mercati.

Il lancio e il ruolo commerciale

La Epiq arriva in un momento favorevole per Skoda: il marchio ha consolidato una posizione di rilievo in Europa e punta a espandere ulteriormente la propria offerta elettrica. Con un prezzo di partenza indicato intorno ai 25.000 euro e caratteristiche pensate per l’uso quotidiano, il modello potrebbe ampliare la quota di mercato del brand nel segmento dei compatti elettrici. La presentazione in diretta del 19 maggio rappresenterà il momento decisivo per valutare se la proposta riuscirà a coniugare accessibilità e appeal tecnico.