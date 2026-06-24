Skoda Peaq: autonomia, ricarica e caratteristiche principali della nuova elettrica

Primo sguardo alla Skoda Peaq: misure generose da 4,87 metri, sette posti e due opzioni di batteria che promettono fino a 610 km di autonomia. Analizziamo ricarica, potenza e dotazioni essenziali.

La Skoda Peaq si presenta come un modello elettrico di grandi dimensioni pensato per chi cerca spazio e autonomia. Con i suoi 4,87 metri di lunghezza e la configurazione a 7 posti la Peaq si colloca oltre alcuni modelli iconici del marchio, e propone due soluzioni di accumulo per coprire diverse necessità di percorrenza.

Questo articolo mette a confronto le batterie disponibili, le performance delle diverse versioni e le capacità di ricarica, oltre a illustrare le dotazioni tecnologiche e gli aiuti alla guida che accompagnano la vettura all’esordio.

Batterie e autonomia: i numeri delle due opzioni disponibili

La Peaq è offerta con due configurazioni di batteria, entrambe basate sulla chimica nichel-manganese-cobalto (NMC). La versione con accumulo più contenuto è indicata come 63 kWh (netto riportato di 59 kW), composta da nove moduli questa soluzione dichiara un’autonomia di circa 450 km. La batteria di maggiore capacità è invece la variante da 91 kWh (netto 86 kWh), costruita con 13 moduli e supera i 610 km di autonomia.

Tempi e potenza di ricarica

Entrambe le batterie supportano ricariche rapide che consentono il passaggio dal 10% all’80% in tempi contenuti: la versione con 59 kW netti richiede circa 27 minuti mentre l’unità da 86 kWh si porta dallo 10% all’80% in circa 28 minuti con picchi di potenza fino a 199 kW. Questi valori sono centrali per chi considera l’utilizzo su percorrenze lunghe o tratte autostradali frequenti.

Motorizzazioni, trazione e capacità di traino

Le scelte di motorizzazione prevedono varianti a trazione posteriore o integrale. La versione base, indicata come Peaq 60 monta un motore che eroga 150 kW e una coppia massima di 350 Nm con uno 0-100 km/h in 8,6″ e una velocità massima limitata a 160 km/h. La versione top, 90X arriva a 220 kW scatta da 0 a 100 km/h in 6,7″ e raggiunge una velocità massima di 180 km/h.

Traino e modalità di guida

Per chi necessita di rimorchio, la Peaq può essere equipaggiata con gancio: la versione 60 supporta fino a 1.800 kg con rimorchi frenati, mentre la 90X arriva a 2.000 kg. Il limite per rimorchi non frenati è di 750 kg su tutte le varianti. La vettura offre inoltre la funzione One Pedal ottenibile impostando la posizione B sul selettore: questa modalità consente all’auto di arrestarsi completamente rilasciando l’acceleratore; nella versione Sportline è possibile attivarla anche tramite le palette al volante. Il coefficiente aerodinamico è di 0,249 un valore favorevole per una vettura di queste dimensioni.

Ricarica bidirezionale e dotazioni tecnologiche

La Peaq supporta la ricarica bidirezionale che apre scenari come il Vehicle-to-Load (V2L). Abbinata all’Ambibox DC Wallbox di Moon Power marchio del gruppo Volkswagen la vettura può inoltre sfruttare la funzione Vehicle-to-Home (V2H) per alimentare un edificio e il Vehicle-to-Grid (V2G) per reimmettere energia in rete.

Interni, infotainment e sicurezza

All’interno spicca un display centrale verticale da 13,6 pollici basato su Android mentre il sistema audio premium debutta con un impianto a 16 altoparlanti sviluppato con Sonos. La vettura include anche una ricarica wireless da 25W per due telefoni, con illuminazione e magneti integrati. Sul fronte della sicurezza, la dotazione di serie prevede Front AssistCrossroad AssistTurn AssistLane AssistSide Assist con Rear Traffic Alert e Exit Warning oltre al Predictive Cruise Control. Sono presenti dieci airbag compreso un airbag centrale e airbag laterali posteriori.

Il prezzo ufficiale reso noto per il lancio riguarda la versione 90X con batteria da 91 kWh: si avvicina ai 60 mila euro una cifra che il costruttore definisce competitiva per la categoria. La variante con batteria più piccola sarà commercializzata successivamente e, per risultare appetibile, dovrebbe attestarsi intorno ai 45 mila euro.

In attesa di riscontri sui consumi reali e delle prove su strada approfondite, i dati di autonomia, ricarica e dotazione rendono la Peaq un protagonista interessante nel segmento delle grandi elettriche familiari, soprattutto per chi cerca spazio e funzionalità avanzate di gestione dell’energia.