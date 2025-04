Introduzione alla smart #1 Brabus

La smart #1 Brabus si presenta come un veicolo elettrico ad alte prestazioni, combinando un’estetica sportiva con la funzionalità della trazione integrale. Questo modello rappresenta la versione più audace della gamma smart, offrendo un’esperienza di guida dinamica e sostenibile. Con l’introduzione della campagna smarTass0%, i potenziali acquirenti possono approfittare di un finanziamento a tasso zero, rendendo l’accesso alla mobilità elettrica ancora più conveniente.

Dettagli del finanziamento smarTass0%

Il finanziamento smarTass0% è un’opzione interessante per chi desidera acquistare la smart #1 Brabus. Il prezzo di listino è fissato a 43.654,45 euro, senza sconti promozionali. L’offerta prevede un anticipo di 8.730,89 euro, seguito da 36 rate mensili di 399,12 euro, con un TAN dello 0% e un TAEG dello 0,29%. Inoltre, la maxi rata finale, che corrisponde al valore futuro garantito, è di 20.954,14 euro. È importante notare che le spese di apertura pratica sono azzerate, mentre ci sono costi mensili di incasso di 6 euro e un onere fiscale di 16 euro.

Opzioni di finanziamento per altri modelli

Oltre alla smart #1 Brabus, la campagna smarTass0% è valida anche per le versioni Launch Edition e Pulse della smart #1, tutte completamente elettriche. Per le altre configurazioni, sono disponibili tassi agevolati, con un 1,99% per la smart #1 e un 3,99% per la smart #3. Questo rende la gamma smart accessibile a un pubblico più ampio, incentivando la transizione verso veicoli elettrici.

Considerazioni finali sul finanziamento

Il finanziamento sulla smart #1 Brabus offre un’opportunità unica per chi cerca un veicolo elettrico performante senza il peso degli interessi. La chiarezza dell’offerta, priva di spese iniziali, è un ulteriore vantaggio. Tuttavia, è fondamentale pianificare attentamente la maxi rata finale e considerare le spese accessorie. Questo approccio consente di godere appieno dei benefici della mobilità elettrica, senza sorprese finanziarie.