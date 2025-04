Un mix di potenza, design e tecnologia per il nuovo SUV elettrico di Smart

Introduzione al nuovo Smart #5 Brabus

Il mondo dell’automobile sta vivendo una rivoluzione, e il nuovo Smart #5 Brabus rappresenta un perfetto esempio di questa trasformazione. Presentato in anteprima alla Milano Design Week 2025, questo SUV elettrico si distingue per le sue prestazioni straordinarie e un design accattivante. Con una potenza di 645 CV e una coppia di 710 Nm, il Smart #5 Brabus non è solo un veicolo, ma un vero e proprio manifesto di ciò che può offrire la tecnologia moderna nel settore automobilistico.

Prestazioni e tecnologia all’avanguardia

La trazione del Smart #5 Brabus è garantita da due motori elettrici, uno posizionato all’anteriore e l’altro al posteriore, che insieme forniscono una potenza combinata di 450 kW. Questo consente al SUV di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi, un dato che stupisce considerando il suo peso di 2,3 tonnellate. Inoltre, il veicolo è dotato di una batteria che supporta la ricarica rapida fino a 400 kW, permettendo di ricaricare il veicolo in tempi record, a patto di trovare colonnine di ricarica ad alta potenza, ancora rare in Italia.

Design e comfort interni

Il design del Smart #5 Brabus è altrettanto impressionante quanto le sue prestazioni. Con sette opzioni di colore bicolore e accenti rossi distintivi, il SUV si fa notare su strada. Gli interni non sono da meno: i sedili dedicati e un sistema di infotainment avanzato con due schermi OLED offrono un’esperienza di guida moderna e connessa. Ogni dettaglio è stato curato per garantire comfort e funzionalità, rendendo il viaggio un piacere sia per il conducente che per i passeggeri.

Conclusioni e disponibilità

Il Smart #5 Brabus è già disponibile per l’ordinazione in Italia a un prezzo di partenza di 61.770 euro. Questo SUV elettrico non è solo un mezzo di trasporto, ma un simbolo di innovazione e prestazioni nel panorama automobilistico attuale. Con la sua combinazione di potenza, design e tecnologia, il Smart #5 Brabus è destinato a diventare un punto di riferimento nel segmento dei SUV elettrici.