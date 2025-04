Un connubio di prestazioni e tecnologia

La smart #5 Brabus rappresenta l’ultima evoluzione di una collaborazione che dura da oltre vent’anni tra smart e Brabus. Questo SUV elettrico non è solo un veicolo, ma un vero e proprio simbolo di innovazione e prestazioni elevate. Grazie alla sua modalità Launch Mode, la smart #5 Brabus è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi, offrendo un’esperienza di guida entusiasmante e sportiva. Inoltre, la piattaforma a 800 volt consente una ricarica rapida fino a 400 kW, permettendo di passare dal 10% all’80% di carica in appena 18 minuti, con un’autonomia che raggiunge i 540 chilometri secondo il ciclo WLTP.

Design distintivo e dettagli esclusivi

Presentata durante la Milano Design Week 2025, la smart #5 Brabus si distingue per la sua colorazione grigia e per le ruote Brabus Monoblock Z da 21 pollici, che conferiscono un aspetto aggressivo e sportivo. Le pinze dei freni rosse e gli esclusivi badge Brabus enfatizzano il carattere ad alte prestazioni del veicolo. Un tocco di classe è dato dalla luce proiettata a terra quando si apre la portiera, un dettaglio che non passa inosservato.

Interni premium e tecnologia all’avanguardia

A bordo della smart #5 Brabus, gli interni sono un vero e proprio inno al comfort e alla tecnologia. I sedili, rivestiti in microfibra nera con cuciture rosse, offrono funzioni di ventilazione e riscaldamento, garantendo un’esperienza di guida piacevole in ogni condizione climatica. Il volante in Alcantara, con la scritta illuminata Brabus, aggiunge un ulteriore tocco di eleganza. Il tetto panoramico Halo e l’illuminazione ambientale personalizzabile con 256 colori completano l’atmosfera premium.

Il sistema di infotainment è all’avanguardia, con due display OLED da 13 pollici, uno dei quali dedicato al passeggero anteriore. Il sistema audio Sennheiser Signature Sound System, composto da 20 altoparlanti ad alte prestazioni, offre un’esperienza sonora senza pari, supportando vari formati audio, dal stereo al surround fino a un setup Dolby Atmos 7.1.4, con una potenza di picco superiore a 2.000 Watt.

Prestazioni e prezzi sul mercato

La smart #5 Brabus offre una potenza di picco fino a 475 kW e un sistema di trazione integrale, rendendola una delle opzioni più interessanti nel mercato dei SUV elettrici. Con un listino che parte da 60.900 euro in Germania, le ordinazioni sono già aperte, mentre i dettagli sui prezzi e gli allestimenti per l’Italia saranno comunicati in seguito. Questo modello rappresenta un passo avanti significativo per smart, che continua a innovare nel settore della mobilità elettrica.