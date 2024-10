Un cambiamento radicale nella gamma Smart

Dal 2021, Dirk Adelmann guida Smart Europe, portando avanti una visione ambiziosa per il marchio. Con la joint-venture tra Daimler e Geely, Smart ha intrapreso un percorso esclusivamente elettrico, abbandonando la storica Fortwo, simbolo della citycar. La nuova gamma comprende modelli come la Smart #1 e la Smart #3, con l’arrivo imminente della Smart #5, un SUV elettrico di dimensioni maggiori. Questo cambiamento non è solo una questione di dimensioni, ma rappresenta un’evoluzione del concetto di mobilità intelligente e sostenibile.

Mobilità intelligente: oltre il concetto di “piccolo”

Smart ha sempre puntato a una mobilità che massimizza lo spazio interno rispetto alle dimensioni esterne. Con i nuovi modelli, le ruote sono posizionate agli angoli dell’auto, garantendo un abitacolo spazioso. Questo approccio consente a Smart di avvicinarsi al suo obiettivo di offrire soluzioni di mobilità urbana ed extraurbana più efficienti. La visione di Adelmann è chiara: non si tratta solo di produrre auto elettriche, ma di creare un sistema di mobilità responsabile, che incoraggi l’uso condiviso dei veicoli.

Il futuro della mobilità elettrica e il car sharing

Smart è stata pioniera nel car sharing con Car2go e ora punta a portare questa idea a un nuovo livello. Grazie a chiavi digitali e app dedicate, gli utenti possono accedere ai veicoli in modo semplice e veloce, promuovendo un utilizzo più intelligente delle auto. Questo approccio non solo riduce il numero di veicoli in circolazione, ma contribuisce anche a un ambiente urbano più sostenibile. Nonostante le sfide del mercato, come i dazi sui prodotti cinesi e l’incertezza riguardo all’auto elettrica in Europa, Smart mira a raddoppiare le vendite dei suoi nuovi modelli, mantenendo sempre il focus sulle aspettative dei clienti.