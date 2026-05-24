Sprint race Canada: Russell primo, Antonelli terzo dopo contatto e rimonta

George Russell ha conquistato la sprint del Gp del Canada il 23 Mag 2026, con Lando Norris secondo e Andrea Kimi Antonelli terzo dopo un contatto durante il duello

Il 23 Mag 2026 la sprint race che precede il Gran Premio del Canada ha offerto spettacolo e qualche scintilla tra i protagonisti. A vincere è stato George Russell, che ha tagliato per primo il traguardo sul circuito di Montreal, guadagnando punti utili per la classifica iridata. Alle sue spalle si sono classificati Lando Norris e Andrea Kimi Antonelli, quest’ultimo leader del mondiale ma coinvolto in un confronto acceso con il compagno di squadra.

La gara corta, concepita per assegnare punti dal primo all’ottavo posto, ha messo in evidenza tanto la velocità pura quanto la tensione interna ai team: la presenza di due piloti Mercedes nelle posizioni di vertice ha aggiunto pathos, mentre le scelte di sorpasso e le conseguenze in pista hanno già alimentato dibattiti sulla gestione delle rivalità di squadra. Il risultato della sprint influenzerà la griglia e la morale prima della gara principale.

Ordine d’arrivo e risultati della sprint

La classifica finale della sprint race al Gp del Canada ha visto Russell davanti a Norris e Antonelli, con la McLaren di Oscar Piastri al quarto posto e le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton rispettivamente in quinta e sesta posizione. Più indietro si sono piazzati confronti e nomi noti come Max Verstappen e altri protagonisti del campionato. Il piazzamento completo riflette equilibri diversi rispetto alle libere e alle qualifiche e assegna punti importanti: 8 al vincitore fino a 1 per l’ottavo classificato, incalzando la battaglia iridata.

La classifica completa della sprint

Per chiarezza, l’ordine d’arrivo ufficiale della sprint è stato: 1) George Russell (Mercedes), 2) Lando Norris (McLaren), 3) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), 4) Oscar Piastri (McLaren), 5) Charles Leclerc (Ferrari), 6) Lewis Hamilton (Ferrari), 7) Max Verstappen (Red Bull), 8) Arvid Lindblad (Racing Bulls), 9) Franco Colapinto (Alpine), 10) Carlos Sainz (Williams), 11) Liam Lawson (Racing Bulls), 12) Gabriel Bortoleto (Audi), 13) Esteban Ocon (Haas), 14) Sergio Perez (Cadillac), 15) Nico Hulkenberg (Audi), 16) Lance Stroll (Aston Martin), 17) Valtteri Bottas (Cadillac), 18) Oliver Bearman (Haas), 19) Alexander Albon (Williams), 20) Pierre Gasly (Alpine), 21) Isack Hadjar (Red Bull) mentre Fernando Alonso (Aston Martin) ha dovuto ritirarsi.

Il duello Mercedes: contatto, reazioni e conseguenze

Il momento più discusso della sprint è stato il confronto diretto tra i due piloti Mercedes, che occupano le prime posizioni nella classifica piloti. Durante un tentativo di sorpasso di Antonelli, le ruote delle due vetture si sono toccate, provocando l’uscita di pista del giovane italiano. Nonostante il contatto e una seconda uscita in un successivo attacco a Norris nell’ultimo giro, Antonelli è riuscito a rientrare e a concludere terzo. Questo episodio ha messo in evidenza come in una mini-gara ad alto valore tattico la gestione dei rischi tra compagni di squadra possa risultare determinante.

Analisi del contatto e dell’approccio in pista

Il contatto tra le vetture non ha causato ritiri immediati, ma ha alimentato polemiche interne: il team principal ha richiamato all’ordine, sottolineando la necessità di evitare scontri tra compagni. La dinamica del sorpasso e la successiva rimonta di Antonelli evidenziano il mix di aggressività e abilità che caratterizza i giovani talenti del circus, mentre la strategia di squadra diventa un tema centrale quando due piloti lottano per la leadership del campionato.

Impatto sulla classifica mondiale e prospettive

Dopo la sprint al Gp del Canada la classifica iridata ha confermato Andrea Kimi Antonelli in vetta con 106 punti, seguito dal compagno di squadra George Russell a 88 punti. Alle loro spalle si alternano piloti come Charles Leclerc (63 punti), Lando Norris (58) e Lewis Hamilton (54). La distribuzione dei punti ottenuti nella sprint modifica le strategie per la gara lunga e per il prosieguo del campionato: ogni punto conquistato in queste mini-gare può pesare nella corsa al titolo alla fine della stagione.

Reazioni del team e scenari per la gara

La leadership della Mercedes dovrà bilanciare la spinta agonistica dei piloti con la necessità di gestire il campionato: le parole del team principal, che ha invitato a evitare scontri diretti, sottolineano come la squadra cerchi un equilibrio tra competizione interna e obiettivi collettivi. In vista della gara principale di Montreal, le scelte di setup e di strategia saranno orientate anche dalla classifica aggiornata e dagli spunti emersi nella sprint race, dove la tattica, il rischio e i punti assegnati hanno già influito sullo stato di salute del mondiale.