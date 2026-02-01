Stefano Manzi pronto al debutto in WorldSBK con la Yamaha R1: aspettative e preparativi

Il 2026 si annuncia come un anno cruciale per il mondo delle moto, in particolare per il campionato mondiale di Superbike. Tra le novità più attese c’è il debutto di Stefano Manzi nella classe regina, pronto a salire in sella alla Yamaha R1 con il team GYTR GRT Yamaha. Dopo una stagione trionfante in Supersport, dove ha messo in mostra il suo talento, Manzi è deciso a lasciare il segno anche in questa nuova avventura.

Il cammino di Stefano Manzi verso WorldSBK

Stefano Manzi, originario di Rimini, ha sempre dimostrato una passione inesauribile per le moto. La sua carriera ha preso slancio con una stagione 2026 in Supersport che lo ha visto trionfare, conquistando il titolo di campione del mondo. Questa vittoria gli ha aperto le porte della Superbike, dove avrà l’opportunità di confrontarsi con i migliori piloti del settore.

Un debutto atteso

Il debutto di Manzi in WorldSBK è avvenuto durante i test pre-stagionali a Jerez, dove ha mostrato un buon feeling con la Yamaha R1. La moto, che rappresenta la punta di diamante della casa giapponese, è stata oggetto di importanti sviluppi e Manzi sembra già essersi adattato bene al suo potente motore e alla sua maneggevolezza.

Remy Gardner e l’esperienza del team

Accanto a Manzi, il team GYTR GRT Yamaha può contare sulla presenza di Remy Gardner, un pilota esperto che ha affrontato diverse sfide nella stagione precedente. Gardner, campione del mondo Moto2 nel 2026, ha già collezionato alcuni podi in Superbike e mira a tornare a competere per le posizioni di vertice dopo un 2026 caratterizzato da alti e bassi.

Le aspettative per il 2026

Entrambi i piloti del team sono motivati e determinati a portare il GYTR GRT Yamaha a competere ad alti livelli. Gardner ha dichiarato di sentirsi in forma e pronto a dare il massimo, mentre Manzi si mostra entusiasta e consapevole della difficoltà del campionato, ma fiducioso nelle proprie capacità.

Il supporto del team e dei partner

Il GYTR GRT Yamaha non è solo un team; è una famiglia che lavora insieme verso obiettivi comuni. In vista della nuova stagione, si sono rafforzati i legami con i partner storici e sono stati introdotti nuovi sponsor, tutti pronti a sostenere la squadra nel suo percorso di crescita. La sinergia tra i piloti e il team è fondamentale per affrontare le sfide che la stagione riserverà.

Manzi, parlando della sua nuova avventura, ha dichiarato: “Il 2026 sarà un anno speciale per me. Le prime sensazioni sono state ottime e il team ha grande fiducia in me. Siamo pronti a lavorare sodo per migliorarci in ogni sessione di gara”. Questa mentalità è ciò che serve per emergere in un contesto così competitivo come la WorldSBK.

Prospettive future

Il campionato 2026 si preannuncia entusiasmante, e ci si aspetta di assistere alle performance di Manzi e Gardner. Con l’inizio della stagione che si avvicina rapidamente, le aspettative sono elevate e gli appassionati di motociclismo possono prepararsi a vivere emozioni forti. Il GYTR GRT Yamaha è pronto a scrivere un nuovo capitolo nella storia della Superbike, e Stefano Manzi è pronto a lasciare il suo segno.