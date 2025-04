Scopri come Stellantis ha aggiornato la potenza dei suoi veicoli mild hybrid senza modifiche meccaniche significative.

Un incremento di potenza significativo

Negli ultimi tempi, Stellantis ha annunciato un aumento di potenza per alcuni dei suoi modelli equipaggiati con il motore 1.2 benzina mild hybrid. Le versioni precedenti, che offrivano 101 e 136 CV, sono state aggiornate a 110 e 145 CV, rispettivamente. Questo incremento di 9 CV, sebbene possa sembrare modesto, rappresenta un passo importante per il Gruppo, che ha deciso di considerare anche il contributo del motore elettrico da 28 CV, fino ad ora escluso dai calcoli di potenza.

Il sistema mild hybrid di Stellantis

Il powertrain mild hybrid che caratterizza gran parte della gamma Stellantis è composto da un motore 1.2 turbo benzina da 136 CV e 230 Nm di coppia, abbinato a un propulsore elettrico sincrono a magneti permanenti da 21 kW (28 CV) e 55 Nm. Questo sistema è integrato nel cambio a doppia frizione e alimentato da una batteria agli ioni di litio da 48 V e 432 Wh. Grazie a questo setup, il motore elettrico può supportare il motore a combustione interna, consentendo di muovere l’auto per brevi distanze a una velocità massima di 30 km/h.

Modelli interessati dall’aggiornamento

La decisione di Stellantis di aumentare la potenza totale dei veicoli mild hybrid è stata accolta con favore. Modelli come l’Alfa Romeo Junior Hybrid e la Fiat Grande Panda Hybrid vedranno un incremento della potenza, passando rispettivamente a 145 CV e 110 CV. Anche altri veicoli della gamma, tra cui la Peugeot 5008, la Citroen C3 e l’Opel Corsa, beneficeranno di questo aggiornamento. È importante notare che, nonostante l’aumento di potenza, non ci sarà alcun incremento di prezzo per i modelli interessati.

Verso la normativa Euro 7

Questa novità non è solo un miglioramento tecnico, ma anticipa anche i requisiti della futura normativa Euro 7, che richiederà veicoli più efficienti e meno inquinanti. Stellantis, con questo aggiornamento, dimostra di essere all’avanguardia nel settore automobilistico, puntando su tecnologie che integrano motori elettrici e a combustione interna per offrire prestazioni migliori senza compromettere l’efficienza. Con l’intera gamma mild hybrid che beneficia di questo incremento di potenza, Stellantis si prepara a rispondere alle sfide future del mercato automobilistico.