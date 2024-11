Un nuovo capitolo per Suzuki

La Suzuki e Vitara rappresenta un’importante evoluzione nel settore automobilistico, segnando l’ingresso del marchio giapponese nel mondo delle auto elettriche. Questa crossover compatta, lunga 428 cm, si propone come una valida alternativa alla già conosciuta Vitara ibrida, offrendo un design distintivo e muscoloso che cattura l’attenzione. La produzione avverrà in India, a partire dalla primavera del prossimo anno, grazie a una collaborazione strategica con Toyota, che ha permesso di condividere i costi di sviluppo e di utilizzare una piattaforma specifica per veicoli elettrici.

Due opzioni di batteria per ogni esigenza

La Suzuki e Vitara sarà disponibile con due diverse opzioni di batteria: 49 e 61 kWh. Sebbene i dati ufficiali sull’autonomia non siano ancora stati rilasciati, le stime indicano una percorrenza di circa 350-380 km con la batteria più piccola e 430-460 km con quella più grande. Entrambe le batterie sono realizzate con tecnologia litio-ferro-fosfato, che offre un’autonomia comparabile a quella delle batterie più costose, ma a un costo di produzione significativamente inferiore. Questo approccio non solo riduce i costi, ma garantisce anche una maggiore durata nel tempo, permettendo di affrontare un numero maggiore di cicli di ricarica senza compromettere le prestazioni.

Versatilità nella trazione

Un altro aspetto interessante della Suzuki e Vitara è la sua versatilità in termini di trazione. La versione base sarà dotata di trazione anteriore con batteria da 49 kWh, mentre la versione con batteria più grande offrirà la possibilità di scegliere tra trazione anteriore e integrale. La trazione integrale, denominata “ALLGRIP-e”, utilizza un sistema innovativo che non richiede un albero di trasmissione, ma si basa su due eAxle, uno per le ruote anteriori e uno per quelle posteriori. Questo sistema consente una gestione automatica e istantanea della potenza, ottimizzando la trazione in base alle condizioni del terreno e migliorando la capacità di affrontare tratti difficili.

Potenza e prestazioni

La Suzuki e Vitara offre tre livelli di potenza, a seconda della configurazione scelta. Con la batteria da 49 kWh, il motore anteriore eroga 147 CV e 189 Nm di coppia. Optando per la versione con batteria più grande, la potenza aumenta a 174 CV per la trazione anteriore e a 184 CV per la versione 4×4, grazie all’aggiunta di un motore posteriore da 65 CV. È importante notare che la potenza complessiva non è semplicemente la somma dei due valori, ma è ottimizzata per garantire prestazioni elevate e una guida dinamica.