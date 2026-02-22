Suzuki Swift Hybrid Sakura, serie speciale con vernice bicolore e dotazione ampliata

Suzuki amplia la propria gamma con la nuova proposta per chi cerca una compatta che coniughi personalità ed efficienza: la Suzuki Swift Hybrid Sakura. Il modello si presenta come un allestimento speciale della Swift, pensato per enfatizzare l’immagine senza compromettere prestazioni e consumi.

L’allestimento mantiene l’assetto tecnico della versione 1.2 Hybrid AT Top e introduce un linguaggio stilistico ispirato al Giappone attraverso colori e dettagli dedicati. Il prezzo di listino comunicato è di 21.950 euro chiavi in mano, con vernice metallizzata bicolore e MSS inclusi; restano esclusi IPT e PFU.

La veste grafica e i materiali: omaggio al Sakura

Dopo il prezzo comunicato, la proposta punta sulla personalizzazione estetica. La livrea BiColor unisce il bianco della carrozzeria a un tetto e a calotte specchi in Oro Rosa Metallizzato. Il contrasto definisce un profilo riconoscibile e richiama la delicatezza del fiore di ciliegio.

Dettagli esterni e richiami culturali

Particolari come le decal Kanji 桜 sui montanti posteriori sottolineano l’ispirazione giapponese del progetto. I cerchi in lega bi-color da 16″ e i fari full LED contribuiscono a un insieme coerente e sobrio. I vetri posteriori con privacy completano un allestimento che privilegia raffinatezza e funzionalità.

Finiture dell’abitacolo

I vetri posteriori con privacy completano un allestimento che privilegia raffinatezza e funzionalità. All’interno, le modanature di pannelli porta, plancia e console del cambio riprendono la finitura in Oro Rosa Metallizzato, assicurando continuità estetica tra esterno e abitacolo. Un bracciolo centrale con rivestimenti più curati aumenta il comfort, mentre la base di ricarica wireless per smartphone migliora la praticità d’uso a bordo.

Dotazione e comfort: la base 1.2 Hybrid AT Top potenziata

La Sakura si fonda sulla meccanica già nota della 1.2 Hybrid AT Top, mantenendo gli equipaggiamenti distintivi della versione di riferimento. Tra i dispositivi di serie figurano climatizzatore automatico e sedili anteriori riscaldabili per un comfort operativo superiore. Il sistema multimediale supporta Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless, riducendo i cavi e semplificando l’accesso alle app.

La connettività è gestita tramite il sistema Suzuki Connect, che consente l’interazione remota con il veicolo mediante smartphone. Dal punto di vista strategico, la combinazione di finiture curate e dotazione tecnologica mira a valorizzare la percezione di qualità senza incrementi significativi di prezzo.

Praticità e percezione di qualità

L’aggiunta della vernice bicolore e degli interni rifiniti mira a elevare la percezione qualitativa senza appesantire la proposta.

Elementi come il bracciolo migliorato e la ricarica senza fili sono pensati per l’uso quotidiano.

La dotazione privilegia comfort nelle routine urbane e nei percorsi extraurbani, mantenendo un equilibrio tra estetica e funzionalità.

Motore, consumi e dati tecnici

Sotto il cofano è confermato il motore 1.2 Hybrid 12V da 81 CV, abbinato a un cambio automatico che favorisce la fluidità di marcia.

La configurazione è orientata a un uso misto, con particolare attenzione al traffico cittadino e al comfort di guida.

I consumi dichiarati dalla casa sono compresi tra 4,4 e 4,9 l/100 km nel ciclo combinato WLTP.

Nella versione manuale 2WD le emissioni possono scendere fino a 99 g/km di CO2, a conferma dell’efficienza del progetto.

Un progetto con numeri consolidati

I dati mostrano un trend chiaro: il modello Swift ha superato la soglia di oltre 10 milioni di unità vendute a livello globale dal debutto nel 2004. Questa cifra conferma la validità della piattaforma sulla quale si basa la nuova Sakura. Dal punto di vista strategico, la continuità produttiva e l’adozione di componentistica condivisa spiegano l’efficienza industriale del progetto.

Sicurezza e sistemi di assistenza

La nuova Swift Hybrid Sakura integra una dotazione ADAS completa, pensata per la sicurezza attiva e la guida assistita. Tra gli equipaggiamenti figurano il Dual Sensor Brake Support II con frenata automatica d’emergenza, il mantenimento attivo della corsia e il cruise control adattivo. Dal punto di vista tecnico, i sistemi combinano sensori ottici e radar per ridurre il rischio di collisione nelle condizioni urbane e extraurbane.

Dotazioni di sicurezza

In aggiunta ai sensori ottici e radar già citati, la gamma include il riconoscimento segnali, il monitoraggio dell’angolo cieco e l’allerta traffico posteriore. Presente anche l’eCall, ovvero il sistema di chiamata d’emergenza automatica. Il pacchetto integra l’assistente abbaglianti e il sistema di assistenza alle partenze in salita.

Bilancio tecnico e di prodotto

Le soluzioni offerte posizionano la Suzuki Swift Hybrid Sakura ai vertici delle compatte per dotazioni di supporto alla guida. Dal punto di vista strategico, il pacchetto privilegia sicurezza attiva e connettività senza alterare le caratteristiche dinamiche e di consumo del modello.