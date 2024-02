Suzuki Swift Sport: scheda tecnica e prezzo

La Suzuki Swift Sport è la più potente della serie Swift. Uscita nei primi mesi del 2017, è ancora molto venduta. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica ed il prezzo di questa bella auto.

Suzuki swift sport

La Suzuki Swift Sport è mossa da un motore turbo. Troviamo, infatti, un buon quattro cilindri 1-4 ad iniezione diretta di benzina con 140 CV, oltre ad un cambio manuale a sei marce. E’ piuttosto leggera, dato che pesa “soltanto” 975 kg ed è cinque porte. Ha un look moderno che la differenzia senza dubbio dalle altre versioni. E’ stata creata dal centro stile che la Suzuki ha a Torino. Per ciò che riguarda le modifiche della versione Sport, rispetto alle altre, ricordiamo il frontale un po’ più aggressivo, con tanto di mascherina spigolosa nella zona sul bordo del cofano, arrotondata in quella inferiore. Qui, è affiancata da due placche che cercano di simulare delle prese di aria e che vanno anche ad inglobare i fendinebbia.

Scheda tecnica

Vediamo, adesso, nel dettaglio la scheda tecnica della Suzuki Swift Sport. Il carburante è a benzina, mentre la cilindrata è di 1373 centimetri cubi. I cilindri sono quattro in linea e la potenza massima in CV/giri sono 103/5500. Per ciò che, invece, riguarda le emissioni di CO2 in grammi al km, il rapporto è di 125. La distribuzione offre quattro valvole per cilindro, e il numero dei rapporti del cambio è, come abbiamo detto, sei più la retromarcia. Infine, consideriamo la trazione anteriore, i freni anteriori con dischi autoventilanti e i freni posteriori con dischi.

Passiamo, adesso, alla velocità massima, che è di 210 chilometri all’ora. L’accelerazione, invece, da zero a cento chilometri all’ora è di 8,1 secondi. Il consumo medio è, invece, di 17,9 chilometri al litro. L’auto è lunga 384 cm, larga 174 cm e alta 150 cm.

Prezzo

Per ciò che riguarda il prezzo, dobbiamo dire che la Suzuki Swift Sport ha un costo di circa 20.000 euro. E’, inoltre, un Euro 6. La dotazione di serie include il climatizzatore automatico, i fari a full led e l’impianto multimediale con tanto di navigatore. Ritroviamo, poi, la funzionalità Android Auto e Apple CarPlay. Gli aiuti alla guida non mancano: vi sono, infatti, gli avvisi anti colpi di sonno e di involontario cambio di corsia. Presente anche il cruise control adattativo, la frenata automatica di emergenza e la telecamera posteriore. Gli optional riguardano la vernice bicolore o metallizzata, per un prezzo rispettivo di 400 euro e di 550 euro.

Tra i segni distintivi ricordiamo, invece, le modanature nero lucido con tanto di sfumature di rosso per la plancia e la consolle. La pedaliera, in metallo, è inoltre dotata di gommini antiscivolo. Ritroviamo, poi, lo schermo tattile di sette pollici, con comandi ordinati. Il baule ha una capienza di circa 265 litri. La guida è gradevole e piacevole; il comfort è sicuramente di buon livello, se si considera che comunque l’auto è una versione sportiva. Questo è tutto ciò che dobbiamo conoscere circa la Sukuzi Swift Sport, il modello sportivo della Swift.