Suzuki Vitara Hybrid: caratteristiche, promozioni e innovazioni per il 2026

Scopri la nuova Suzuki Vitara Hybrid, un'auto versatile e tecnologica, perfetta per ogni avventura. Con promozioni vantaggiose e sistemi di sicurezza avanzati, è la scelta ideale per chi cerca comfort e affidabilità.

Dopo una giornata intensa tra impegni e responsabilità, è il momento di dedicarsi a qualcosa di divertente e stimolante. La suzuki vitara Hybrid è la compagna perfetta per ogni avventura, pronta ad affrontare qualsiasi superficie e condizione climatica grazie alla sua tecnologia avanzata.

Dotata della tecnologia Suzuki Hybrid 48V la Vitara Hybrid offre prestazioni eccezionali abbinate a un’efficienza energetica senza pari. La trazione integrale Suzuki 4WD ALLGRIP Select e il cambio automatico garantiscono un’esperienza di guida fluida e sicura, adattandosi a ogni situazione.

Innovazione e connettività a portata di mano

La Vitara Hybrid è equipaggiata con un nuovo infotainment dotato di schermo touch da 9 pollici, connettività smartphone con Apple CarPlay® wireless ed Android Auto wireless e un navigatore integrato. Tutto è progettato per essere intuitivo e facilmente accessibile permettendoti di mantenere il controllo in ogni momento.

Sicurezza avanzata per una guida serena

La sicurezza è una priorità assoluta per la Vitara Hybrid, che si distingue per i suoi sistemi di guida assistita di serie. Tra le novità più rilevanti troviamo:

Attentofrena liv.2 – Dual Sensor Brake Support II (DSBS II)

Questo sistema avanzato rileva veicoli, biciclette e pedoni anche in condizioni di buio o scarsa visibilità riducendo il rischio di collisioni frontali, diagonali e laterali.

Guidadritto liv.3 – Lane Keep Assist (LKA) + Lane Departure Prevention (LDP)

Quando il cruise control adattivo è attivato, il sistema Guidadritto mantiene il veicolo al centro della corsia e fornisce assistenza allo sterzo per evitare ostacoli.

Guardalastrada – Driver Monitoring System (DMS)

Una telecamera integrata nel cruscotto monitora gli occhi e il viso del conducente, attivando un allarme sonoro se rileva segni di stanchezza o distrazione.

Connessa e intelligente: la App Suzuki Connect

Con la App Suzuki Connect rimanere aggiornati sulle esigenze della tua auto è semplice e intuitivo. Puoi controllare vari parametri direttamente dal tuo smartphone, grazie a funzioni come:

Notifica di stato avvisi per porte aperte, luci accese, autonomia e consumo medio.

avvisi per porte aperte, luci accese, autonomia e consumo medio. Localizzatore parcheggio ritrova sempre la posizione della tua Vitara Hybrid.

ritrova sempre la posizione della tua Vitara Hybrid. Cronologia sessioni di guida memorizza i tuoi viaggi negli ultimi 18 mesi.

memorizza i tuoi viaggi negli ultimi 18 mesi. Avviso Geofencing e Coprifuoco imposta un’area o un orario per ricevere notifiche.

imposta un’area o un orario per ricevere notifiche. Notifiche di sicurezza avvisi in caso di tentativi di effrazione.

avvisi in caso di tentativi di effrazione. Notifica accensione spia avvisi di malfunzionamenti e assistenza stradale.

avvisi di malfunzionamenti e assistenza stradale. Manutenzione periodica notifiche per interventi di manutenzione.

Promozioni e finanziamenti vantaggiosi

Con Suzuki Solutions puoi finanziare l’acquisto della tua Vitara Hybrid con la massima flessibilità. Questa soluzione offre 3 anni di manutenzione inclusa e la possibilità di scegliere tra diverse opzioni di finanziamento. Fino al 30/06/2026, Suzuki regala i primi 3 tagliandi di manutenzione ordinaria.

Ad esempio, la Suzuki Vitara Hybrid 1.4 COOL + è disponibile a partire da 199€ al mese con un anticipo di 6.300€ e una durata di 36 mesi. Il prezzo promozionale è di 22.950€, con un finanziamento di 16.650€ e una maxirata finale di 13.274€.

Questa offerta è valida fino al 30/06/2026 e include un incentivo Suzuki di 4.500€ con permuta o rottamazione. Per maggiori dettagli, visita il sito Suzuki o contatta una concessionaria autorizzata.

La Vitara Hybrid è garantita per 5 anni o 100.000 km sul sistema ibrido e per 3 anni o 100.000 km sulla vettura, con una garanzia di 12 anni per la corrosione passante.

Scopri tutte le promozioni e i vantaggi disponibili presso le concessionarie Suzuki o sul sito ufficiale. Le immagini delle vetture sono puramente indicative e gli equipaggiamenti potrebbero variare.