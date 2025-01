Un ritorno trionfale in Formula 1

TAG Heuer, storica Maison orologiera svizzera, ha ufficialmente ripreso il suo ruolo di Official Timekeeper della Formula 1, mantenendo al contempo la sua partnership con Oracle Red Bull Racing. Questo ritorno è atteso con grande entusiasmo, soprattutto in vista dell’inizio della stagione 2025, che prenderà il via a Melbourne durante il Gran Premio d’Australia, in programma dal 14 al 16 marzo. In preparazione a questo evento, TAG Heuer ha presentato una nuova collezione di orologi che esprimono appieno l’adrenalina e la velocità del mondo delle corse.

La collezione TAG Heuer Formula 1

La nuova collezione TAG Heuer Formula 1 include cinque modelli distintivi, tra cui un cronografo disponibile in quattro varianti e il Formula 1 Chronograph x Oracle Red Bull Racing. Questi orologi sono caratterizzati da una cassa in titanio, con tre referenze dotate di rivestimento DLC, e dettagli che richiamano le monoposto della massima serie. Le microperforazioni sulla lunetta imitano i dischi in carboceramica, mentre gli indici sono progettati per assomigliare ai musetti delle vetture da corsa. Il calibro 16 di manifattura e il cinturino in caucciù colorato completano il design sportivo e innovativo di questi modelli.

Un tributo alla storia con il TAG Heuer Carrera

Un altro pezzo forte della nuova collezione è il TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche Rallye, che celebra la storica collaborazione tra TAG Heuer e Porsche. Questo orologio rende omaggio ai cronometri da cruscotto Heuer, fondamentali per il successo dei piloti durante il Rally di Monte Carlo. Disponibile in due varianti, una in acciaio e una in oro giallo 18K, il modello in acciaio è limitato a soli 911 esemplari, mentre quello in oro è prodotto in appena 11 pezzi, rendendolo un oggetto da collezione estremamente ricercato.

Un aneddoto dal passato

Un interessante aneddoto legato al Rally di Monte Carlo del 1965 coinvolge una Porsche 911 rossa, guidata da Herbert Linge, uno dei primi dipendenti Porsche. Linge e il suo navigatore, Peter Falk, comunicavano durante la corsa tramite un tubo di plastica, un metodo pionieristico per l’epoca. Dei 237 partecipanti, solo 22 riuscirono a tagliare il traguardo, e Linge e Falk furono tra questi, dimostrando la loro abilità e determinazione.

Oltre la Formula 1

Oltre ai modelli già menzionati, TAG Heuer ha presentato anche altre referenze, tra cui due Carrera Chronograph Glassbox Purple, di cui uno è un Tourbillon, e due Carrera Chronograph Glassbox con lunetta decorata con 72 diamanti. Questi modelli, disponibili con quadranti blu o rosa cipria, insieme a due Carrera Date da 36 mm, sono pensati per il pubblico femminile, dimostrando l’impegno di TAG Heuer nel creare orologi per tutti.