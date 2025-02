Introduzione alle tendenze cromatiche

Nel 2024, il panorama automobilistico si presenta più colorato che mai. Dopo anni di predominanza del bianco e del nero, i consumatori stanno abbracciando tonalità più vivaci e audaci. Questo cambiamento non è solo estetico, ma riflette anche un’evoluzione nelle preferenze e nei gusti degli automobilisti, influenzati da fattori sociali e culturali. Il BASF Color Report offre un’analisi approfondita delle tendenze cromatiche, rivelando come i colori scelti per le auto possano raccontare storie di rinascita e positività.

I colori più popolari nel 2024

Il report evidenzia che, sebbene il bianco rimanga la tonalità più comune, il giallo ha visto un incremento significativo, raddoppiando la sua quota di mercato. Questo colore, simbolo di ottimismo, è stato scelto da marchi come Fiat per il lancio della nuova Grande Panda. Anche il verde sta riconquistando popolarità, segnalando un ritorno a scelte più audaci e vivaci. Questi colori caldi e luminosi sembrano rispondere a un desiderio di positività e rinascita, particolarmente evidente dopo i periodi di incertezza legati alla pandemia.

Analisi per regione: Europa, Stati Uniti e Asia

Esaminando le preferenze regionali, in Europa, Medio Oriente e Africa, i colori neutri come il grigio e il nero continuano a dominare. Tuttavia, il beige ha fatto un sorprendente ritorno, raddoppiando la sua popolarità grazie alla sua eleganza discreta. Negli Stati Uniti, il grigio ha guadagnato terreno, mentre il bianco ha registrato una flessione. In Asia, il nero è considerato un colore elegante e senza tempo, ma il giallo ha sorpreso tutti raddoppiando la sua quota di mercato, dimostrando come le preferenze possano variare notevolmente da un continente all’altro.

Implicazioni per la rivendibilità delle auto

Quando si sceglie il colore di un’auto, è fondamentale considerare anche la futura rivendibilità. Studi recenti suggeriscono che colori vivaci come il giallo e l’arancione tendono a mantenere meglio il loro valore nel mercato dell’usato, specialmente negli Stati Uniti. In Europa, invece, il bianco e il nero, pur essendo tra i colori più scelti, possono svalutare più rapidamente a causa della loro ampia disponibilità. In Italia, il bianco continua a essere il colore preferito, seguito dal grigio, ma è importante tenere presente che le scelte cromatiche possono influenzare significativamente il valore di rivendita di un veicolo.