Tesla Model Y: test di durata della batteria dopo 6 mesi e 16.000 miglia

La durata delle batterie è uno dei principali punti di discussione per i proprietari di veicoli elettrici. Le ricariche rapide in particolare sono spesso indicate come un fattore che può accelerare il degrado delle batterie. Tuttavia, un recente test condotto da un automobilista canadese, noto online come BCTESLAGUY ha prodotto risultati sorprendenti.

Dopo 6 mesi e circa 16.000 miglia (circa 25.750 km) di utilizzo, la batteria della sua Tesla Model Y ha mantenuto il 99% della sua capacità originale. Questo risultato è ancora più notevole considerando che il veicolo è stato ricaricato prevalentemente tramite colonnine rapide.

Un test dettagliato sulla salute della batteria

Per verificare lo stato di salute della batteria, BCTESLAGUY ha eseguito un test specifico fornito da Tesla. La procedura richiede che l’auto sia al 20% di carica e collegata a una fonte di corrente alternata (AC) in grado di fornire almeno 5 kW. Il sistema scarica automaticamente la batteria fino a quasi lo 0% e la ricarica nuovamente fino al 100% una procedura che richiede circa 20 ore.

Il risultato del test ha mostrato che la batteria conserva ancora il 99% della capacità originale con un’autonomia di 525 km sostanzialmente identica a quella originale. La capacità nominale totale del pacco batterie è risultata pari a 82,8 kWh confermando la presenza di una batteria Long Range con chimica NMC (nichel-manganese-cobalto).

Le abitudini che hanno fatto la differenza

Secondo BCTESLAGUY, i risultati particolarmente positivi sono dovuti a due abitudini fondamentali. La prima consiste nel precondizionare la batteria prima di utilizzare una colonnina rapida. La seconda è quella di limitare la ricarica al 75% cercando di non scendere sotto il 35%.

Queste pratiche, combinate con un uso equilibrato tra ricarica domestica e ricarica pubblica sembrano aver contribuito significativamente alla longevità della batteria. Il proprietario ha ricevuto un totale di 2.588 kWh tramite ricarica domestica e 2.888 kWh tramite ricariche rapide.

L’intenzione di BCTESLAGUY è quella di continuare a monitorare lo stato della batteria, ripetendo il test fra altri 6 mesi. Questo permetterà di verificare l’evoluzione della capacità della batteria nel tempo e di valutare l’impatto delle sue abitudini di ricarica.

Il test condotto da BCTESLAGUY offre un prezioso spunto di riflessione per tutti i proprietari di veicoli elettrici. Nonostante le preoccupazioni riguardo alle ricariche rapide con le giuste precauzioni è possibile mantenere una batteria in ottime condizioni per un periodo prolungato. Questo risultato è un ulteriore segno della resilienza delle batterie Tesla e delle potenzialità dei veicoli elettrici nel lungo periodo.