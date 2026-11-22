Un altro contatto tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton a Las Vegas riapre la crisi interna alla Ferrari.

Nel Gran Premio di Las Vegas le due Ferrari tornano a scontrarsi. Il contatto tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton arriva dopo gli episodi di Monza e del Messico, e per il team è ormai un problema di gestione dei rapporti interni. Il segnale è netto: la convivenza tra i due compagni di squadra si sta incrinando, e la tenuta del gruppo diventa la questione decisiva.

Il contatto al 37° giro

L’episodio avviene al 37° giro. Leclerc attacca all’interno e Hamilton si gira nel contatto, perdendo diverse posizioni. Il britannico, impegnato nella lotta con Oscar Piastri, scende dal sesto al decimo posto. Le due Rosse erano in lotta con le McLaren di Piastri e Norris, vicine alla zona podio.

I commissari giudicano Leclerc responsabile e gli infliggono una penalità di dieci secondi. La gara si chiude con Hamilton settimo e Leclerc undicesimo, secondo le classifiche riportate dalle fonti, mentre una delle cronache indica il monegasco al decimo posto. Su questo punto il materiale non è uniforme, e conviene leggere il risultato con prudenza.

Le parole di Vasseur e le prossime mosse

Appena terminata la gara, il team principal Fred Vasseur convoca Leclerc via radio. Nel post-gara il dirigente parla senza filtri: “Sono molto arrabbiato, è un comportamento inaccettabile.” Aggiunge: “Avevamo mandato un messaggio chiaro dopo il Messico che non è stato recepito ed eseguito.” Poi la frase che fissa il tono della giornata: “La situazione sta diventando ingestibile.”

Vasseur annuncia anche che lunedì la squadra discuterà le conseguenze e deciderà quali provvedimenti prendere. Sul merito dei provvedimenti il materiale non dice altro.