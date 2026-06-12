Test su strada per le batterie allo stato solido di Stellantis e Factorial

Stellantis e Factorial stanno testando su strada le innovative batterie allo stato solido sulla Dodge Charger Daytona, promettendo maggiore autonomia e ricarica ultra-rapida.

Stellantis e Factorial hanno compiuto un passo significativo nello sviluppo delle batterie allo stato solidoavviando i test su strada su una Dodge Charger Daytona sperimentale. Questa collaborazione rappresenta un traguardo cruciale per il futuro delle auto elettriche, combinando innovazione tecnologica e prestazioni avanzate.

La tecnologia FEST (Factorial Electrolyte System Technology), sviluppata da Factorial, è stata integrata nel veicolo per verificare prestazioni, sicurezza e affidabilità in condizioni reali. Questo progetto segna la prima applicazione automobilistica di questo genere in Nord America e dimostra il potenziale delle batterie allo stato solido per veicoli ad alte prestazioni.

La tecnologia FEST e i suoi vantaggi

Le celle FEST utilizzano un elettrolita solido combinato con un anodo in litio metallico, offrendo numerosi vantaggi rispetto alle tradizionali batterie agli ioni di litio. Tra i principali benefici ci sono una densità energetica di 375 Wh/kg, una ricarica ultra-rapida dal 15% al 90% in soli 18 minuti e un’intervallo termico operativo che va da -30 °C a 45 °C.

Questi miglioramenti tecnologici promettono di superare alcuni dei principali ostacoli delle auto elettriche attuali, come l’autonomia limitata e i lunghi tempi di ricarica. Inoltre, la compatibilità della tecnologia FEST con i processi produttivi esistenti delle batterie agli ioni di litio potrebbe accelerare la sua industrializzazione.

L’integrazione su veicoli reali

L’integrazione delle celle FEST nella Dodge Charger Daytona ha richiesto soluzioni ingegneristiche avanzate. Gli ingegneri di Stellantis hanno sviluppato una nuova architettura meccanica brevettata per ottimizzare il rendimento, la sicurezza e la durata del pacco batterie. Questo progetto rappresenta un passo fondamentale verso l’impiego su larga scala delle batterie allo stato solido.

Il programma di test su strada permetterà di affinare ulteriormente le prestazioni e verificare l’affidabilità del pacco batterie in condizioni reali di utilizzo. Questo include la verifica della sicurezza complessiva del veicolo e l’ottimizzazione dei sistemi di controllo e del design dei pacchi batteria.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer di Stellantis, ha affermato che “sviluppare batterie è una questione di equilibrio. Non è sufficiente ottimizzare una singola metrica: serve un sistema capace di offrire vantaggi concreti in un’auto reale.” Curic ha sottolineato che questo risultato dimostra che le batterie allo stato solido sono sempre più vicine ai clienti, offrendo maggiore autonomia, tempi di ricarica ridotti e costi più contenuti.

Siyu Huang, CEO di Factorial, ha espresso grande soddisfazione per il progetto, definendolo uno dei più avanzati esempi di collaborazione tra produttore automobilistico e sviluppatore di tecnologie energetiche. Huang ha sottolineato che il successo dell’integrazione rappresenta non solo una conferma delle capacità della tecnologia FEST, ma anche la definizione di un nuovo benchmark per l’intero settore delle batterie automotive.

Con l’avvio dei test su strada, Stellantis e Factorial stanno dimostrando che il futuro dell’auto elettrica è più vicino del previsto. Questo progetto rappresenta una svolta significativa per l’industria automobilistica, promettendo di migliorare autonomia, efficienza e sostenibilità della mobilità elettrica.