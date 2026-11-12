La Topolino di Fiat diventa una microcar gourmet grazie all’intervento di Cavalier, con interni di alta gamma e raddoppio dell’autonomia.

La Fiat ha costruito la sua reputazione sulla capacità di proporre auto accessibili a tutti, mantenendo un rapporto qualità-prezzo imbattibile. Dopo decenni di successi, la casa torinese ha offerto una versione esclusiva della sua Fiat Topolino, un piccolo quadriciclo elettrico ormai simbolo della mobilità urbana. Il 9 novembre 2026, in Belgio, il carrozziere Cavalier Automotive ha presentato una reinterpretazione di lusso, con un prezzo finale che sfiora i 30 000 euro.

Il restyling firmato Cavalier Automotive in Belgio

Il nuovo modello conserva le proporzioni compatte della Topolino originale, ma introduce una linea più aggressiva e una serie di opzioni cromatiche pensate per chi desidera distinguersi. Cavalier mette a disposizione 13 colori solidi e 10 combinazioni bicolore, tra cui abbinamenti come bianco avorio-verde salvia o nero-bordeaux. L’offerta comprende anche il “Night Package”, che scurisce le finiture esterne per un look più elegante.

Scelte cromatiche e design aggressivo

Le proposte di verniciatura non sono solo estetiche: sono studiate per valorizzare le linee della carrozzeria, con profili più marcati e dettagli in plastica rinforzata. I cerchi in lega da 16 pollici, dal disegno a turbina, completano il nuovo assetto, conferendo alla microcar una presenza più autoritaria sulle strade cittadine.

Interni da vera berlina: materiali e tecnologie

All’interno, il cambiamento è radicale. Gli abitacoli sono rivestiti in pelle Nappa e Alcantara, con sedili dotati di riscaldamento e cuciture a contrasto. Il volante, le maniglie delle porte e i pannelli laterali condividono gli stessi materiali pregiati, creando un’atmosfera di comfort premium. Tra gli accessori troviamo tappetini in lana, illuminazione ambientale a LED regolabile e un tetto panoramico elettrocromatico che può passare dal trasparente al opaco con la semplice pressione di un pulsante.

Un piccolo display touchscreen da 3,7 pollici gestisce le funzioni multimediali, mentre l’impianto audio Bluetooth garantisce una riproduzione sonora di buona qualità. Tutti gli elementi sono pensati per offrire un’esperienza di guida tipica di veicoli di segmento superiore, pur mantenendo le dimensioni contenute della Topolino.

Potenziare l’autonomia e le prestazioni

Dal punto di vista tecnico, la versione Cavalier sostituisce la batteria di serie da 5,5 kWh con una unità da 10,8 kWh, quasi il doppio della capacità originale. La casa produttrice dichiara un’autonomia di 150 km, rispetto ai 75 km certificati per la Topolino di serie. La maggior capacità influisce anche sul peso complessivo, ma la maggiore autonomia rende la microcar più versatile, adatta anche a percorsi extraurbani.

La potenza del motore, inizialmente di circa 13 CV, è stata aumentata mediante una ricalibrazione della centralina, portando la velocità massima da 45 km/h a 70 km/h. Questa modifica, però, solleva questioni legali: la Topolino è omologata come quadriciclo leggero (categoria L6e) e non può superare i 45 km/h. Superata tale soglia, il veicolo perderebbe la classificazione originale e richiederebbe una nuova omologazione, oltre a un possibile adeguamento della patente di guida.

Per garantire comfort anche nelle stagioni fredde, Cavalier propone un riscaldatore autonomo Webasto da 2 kW, alimentato a gasolio, che riscalda l’abitacolo senza scaricare la batteria di trazione. Non è previsto un tradizionale climatizzatore.

Costi, valore e sostenibilità del progetto

Il prezzo di partenza per la Topolino di serie in Italia è intorno ai 10.000 euro. La personalizzazione di base proposta da Cavalier parte da circa 12.000 euro, mentre il pacchetto più completo arriva a 20.000 euro. Sommandoli al costo del veicolo originale, il totale si avvicina ai 30.000 euro. Si tratta di una cifra considerevole per una microcar, ma l’intervento offre elementi di esclusività difficili da trovare in altre citycar, rendendo la Topolino Cavalier un potenziale oggetto da collezione.

La Topolino trasformata da Cavalier Automotive rappresenta un ibrido tra la praticità di un quadriciclo elettrico e il lusso di una berlina di fascia alta. Chi è disposto a investire quasi 30 milioni di euro in un veicolo così piccolo lo farà per il design unico, i materiali premium e la possibilità di distinguersi in città.