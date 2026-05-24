Traffico A1 oggi: code tra Piacenza e Fiorenzuola e percorsi alternativi verso Bologna

Traffico fortemente rallentato sulla A1 nel tratto tra Piacenza e Fiorenzuola a seguito di un incendio che ha coinvolto un semirimorchio. L’ultimo bollettino disponibile indica lo stato della situazione aggiornato alle 16:54 del 22/5, con una coda di circa 9 km e tempi di percorrenza sensibilmente aumentati rispetto alla media.

Le conseguenze per chi è diretto verso Bologna sono significative: la circolazione prosegue su due corsie e il tempo di percorrenza stimato in uscita è di circa 57 minuti (+41′). Anche i flussi in direzione opposta risultano rallentati a causa del fenomeno del curiosare, con ripercussioni sulla viabilità generale.

Che cosa è successo nel dettaglio

L’incidente è avvenuto all’altezza del km 69, nella zona di connessione tra la fine della complanare di Piacenza e la diramazione per Fiorenzuola. Un mezzo pesante ha preso fuoco causando la chiusura parziale delle carreggiate e l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e altri mezzi di emergenza per gestire l’incendio e ripristinare la sicurezza.

Interventi di emergenza e situazione attuale

I soccorsi hanno provveduto a mettere in sicurezza il tratto e a monitorare eventuali rischi residui. La circolazione viene fatta defluire su due corsie e le operazioni di rimozione del mezzo e di bonifica della sede stradale sono in corso. Si segnala che gli aggiornamenti sulla coda e sulle riaperture del tratto sono stati diffusi a livello ufficiale alle 16:54 del 22/5.

Effetti sulla viabilità opposta

La presenza di rallentamenti in direzione opposta non è direttamente collegata all’incidente ma è causata dal traffico di ritorno e dall’interesse degli automobilisti nei confronti dell’area dell’evento. Questo genera ulteriori incolonnamenti e possibili criticità nelle uscite e nelle immissioni nelle strade limitrofe.

Percorsi alternativi consigliati

Per chi viaggia verso Bologna e vuole evitare il tratto interessato, la soluzione più rapida è uscire a Piacenza Sud, percorrere la SS 9 via Emilia e rientrare in A1 a Fiorenzuola. Questa deviazione sfrutta la viabilità ordinaria per aggirare il nodo interessato e limitare i ritardi dovuti alla coda segnalata.

Itinerario alternativo per lunghe percorrenze

Chi percorre tratte più lunghe, ad esempio da Milano verso Bologna, può optare per una deviazione più ampia utilizzando la A58 TEEM e la A35 BreBeMi, poi proseguire sulla A4 in direzione Verona e immettersi sulla A22 del Brennero verso Modena, da cui è possibile rientrare in A1. Questo percorso evita completamente il nodo congestionato e può risultare più veloce in caso di code prolungate.

Strumenti utili e consigli pratici in tempo reale

Per aggiornamenti continui è consigliabile utilizzare mappe e servizi con segnalazioni degli utenti come Google Maps e Waze, che mostrano code “live” e incidenti appena segnalati. Anche il servizio del CCISS Viaggiare Informati (numero 1518) rimane un punto di riferimento per chi è già alla guida e necessita di informazioni ufficiali sulla situazione della rete autostradale.

Come usare le informazioni per pianificare

Controllare in anticipo le segnalazioni consente di scegliere la soluzione meno impattante; valutare i tempi stimati e i rientri programmati aiuta a evitare manovre improvvise. Ricorda che le informazioni dei pannelli a messaggio variabile sono integrate da quelle delle app e delle centrali di viabilità: combina più fonti per un quadro completo.

Manutenzione dell’auto e comportamenti consigliati in coda

Le lunghe soste in colonna possono mettere sotto stress il veicolo: le ripartenze frequenti e le lunghe attese con motore acceso aumentano il rischio di surriscaldamento, consumo anomalo della batteria e usura dell’impianto di raffreddamento. Prima di partire, è utile verificare livello del liquido refrigerante, pressione degli pneumatici, stato della batteria e efficienza dell’impianto di climatizzazione.

Buone pratiche durante l’attesa

In caso di traffico intenso mantenere una distanza di sicurezza adeguata, spegnere il motore se l’attesa si prolunga e usare il freno di stazionamento quando necessario. Se si avvertono segnali di malfunzionamento come temperature anomale o spie accese, cercare un’area di sosta sicura e contattare i soccorsi. Tenere a portata di mano numeri utili e documenti del veicolo può semplificare le operazioni di assistenza.