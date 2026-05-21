Come TuttoFood 2026 ha rilanciato foodservice e sostenibilità

A TuttoFood 2026 aziende come Sistema Gusto e Agromonte hanno mostrato che qualità, efficienza e sostenibilità possono convivere

La recente edizione di TuttoFood 2026 a Milano, svoltasi dall’11 al 14 maggio, ha rappresentato un banco di prova per produttori e fornitori del mondo agroalimentare e del foodservice. In fiera si sono confrontati modelli produttivi diversi: aziende artigianali cresciute nel tempo, realtà industriali orientate alla standardizzazione e imprese che investono in packaging sostenibile. Questo confronto ha messo in luce esigenze concrete degli operatori Ho.Re.Ca., dai cuochi ai buyer internazionali, e ha evidenziato come l’innovazione non possa prescindere dalla conoscenza della filiera.

Il valore delle relazioni commerciali è emerso chiaramente: contatti qualificati, degustazioni e incontri B2B sono stati gli strumenti che hanno trasformato presentazioni e prototipi in potenziali contratti. Diverse aziende hanno colto l’occasione per ribadire il loro posizionamento: dal brand che celebra 40 anni di attività con una formula basata su qualità e affidabilità, fino alle aziende che propongono semilavorati premium per le cucine professionali. In questo contesto la parola d’ordine è stata supporto operativo: prodotti e servizi pensati per alleggerire il lavoro in cucina mantenendo alti standard gastronomici.

Riscontri commerciali e strategie di mercato

Tra i protagonisti, Sistema Gusto ha sfruttato la vetrina per consolidare il proprio posizionamento nel canale Ho.Re.Ca. e per mostrare un’offerta che mette insieme qualità gastronomica e efficienza operativa. Il CEO Sebastian Gatto ha descritto un modello produttivo orientato alla conservazione delle proprietà organolettiche tramite tecnologie come la criogenesi e l’abbattimento rapido, strumenti resi concreti per chef e responsabili cucina grazie a prodotti facili da rigenerare. Gli incontri hanno generato contatti con buyer italiani ed esteri, confermando la domanda di soluzioni che riducano i tempi di servizio senza perdere identità culinaria.

Soluzioni pratiche per la ristorazione professionale

La proposta di Sistema Gusto si è sviluppata attorno a una gamma ampia: primi piatti gourmet, pasta ripiena, risotti, salse e secondi pronti. L’obiettivo dichiarato è offrire semilavorati premium che favoriscano la continuità qualitativa e la personalizzazione in cucina. Questo approccio risponde a problemi reali come la carenza di personale, la pressione sui costi e la necessità di standardizzare i risultati in presenza di picchi di lavoro. In sintesi, l’azienda vende non solo prodotto ma anche metodo e affidabilità, cioè elementi capaci di rendere più solida l’operatività quotidiana di ristoranti, hotel e catering.

Tecnologia, sostenibilità e valorizzazione della materia prima

Accanto all’innovazione tecnologica, molte imprese hanno puntato sulla sostenibilità come leva di differenziazione. Un caso emblematico è Agromonte, che ha presentato a TuttoFood una linea dedicata alla Pizza Sauce e l’iniziativa Etichetta della Terra, realizzata con un pigmento naturale ricavato dagli scarti del pomodoro. Questa scelta di packaging è stata premiata ai Better Future Awards nella categoria etica e sostenibilità, confermando che la riduzione degli sprechi e l’economia circolare possono tradursi in valore percepito dal consumatore.

Etichetta della Terra: innovazione dal riciclo

L’etichetta ottenuta da bucce, semi e altri residui di lavorazione racconta un percorso concreto di ricerca applicata al packaging. Oltre al messaggio ambientale, l’operazione mira a rendere il prodotto immediatamente riconoscibile sugli scaffali grazie a una texture naturale che richiama il frutto. Agromonte ha inoltre diversificato la sua offerta con quattro varianti di Pizza Sauce (Classica, Gialla, Origano, Basilico) e formati sia per la distribuzione sia per il canale Horeca, puntando a coniugare autenticità e praticità per pizzerie e catene.

Numeri, filiera e piani di espansione

Il controllo della filiera rimane un elemento distintivo per alcune realtà: Agromonte dichiara produzioni intorno ai 13-14 milioni di chili di pomodoro e una conversione che porta a circa 60-70 milioni di bottiglie su tutte le referenze, numeri che spiegano la leadership nel segmento delle salse. Altri protagonisti, con decenni di esperienza, hanno sottolineato quanto il capitale umano sia cruciale: squadre consolidate trasformano la materia prima in prodotto riconoscibile. Infine, i piani di crescita commerciale indicano l’attenzione all’Europa — con azioni mirate in Francia e Germania — prima di rivolgersi a mercati più distanti, dove le differenze gastronomiche richiedono adattamenti di ricetta e formato.

In conclusione, TuttoFood 2026 ha confermato che la sinergia tra tradizione, innovazione e sostenibilità è oggi il parametro che guida le scelte degli operatori professionali. Dal supporto operativo in cucina alle etichette riciclate, le soluzioni presentate puntano a creare valore condiviso tra produttori, distributori e ristoratori, offrendo strumenti concreti per affrontare le sfide del mercato contemporaneo.