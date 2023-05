Le cause possono essere diverse e non vanno sottovalutate. Ecco quali sono nel dettaglio.

Perché si blocca lo sterzo dell’Alfa MiTo?

Prima di arrivare alla causa, è importante sottolineare che i veicoli moderni sono dotati di un meccanismo di blocco. Questo meccanismo impedisce alla ruota di girare e si rivela utile se qualcuno decide di rubare la vostra auto. Inoltre, è utile se si parcheggia su una collina e non si vuole che l’auto rotoli giù.

Per vari motivi, il meccanismo può guastarsi e mettervi in una situazione di pericolo sulla strada. Tuttavia, le possibili cause di questa difficoltà di sterzata sono molteplici e possono includere una delle seguenti:

Tra le altre cose, lo sterzo ruvido può essere causato da una pompa malfunzionante . Potrebbe anche iniziare a produrre rumori forti. Il problema è dovuto a un basso livello di fluido, che fa surriscaldare la pompa, oppure può essere causato da un filtro intasato che impedisce la corretta circolazione del fluido.

. Potrebbe anche iniziare a produrre rumori forti. Il problema è dovuto a un basso livello di fluido, che fa surriscaldare la pompa, oppure può essere causato da un filtro intasato che impedisce la corretta circolazione del fluido. Colonna bloccata . Il piantone aiuta il conducente a controllare la direzione dell’auto. Se si inceppa, soprattutto su strada, è un vero pericolo e bisogna correre in autofficina.

. Il piantone aiuta il conducente a controllare la direzione dell’auto. Se si inceppa, soprattutto su strada, è un vero pericolo e bisogna correre in autofficina. Tirante dello sterzo congelato . Le curve rigide o la perdita dello sterzo possono essere attribuite a un leveraggio congelato. Questo particolare componente collega lo sterzo alle ruote e, se congelato, fa perdere il controllo.

. Le curve rigide o la perdita dello sterzo possono essere attribuite a un leveraggio congelato. Questo particolare componente collega lo sterzo alle ruote e, se congelato, fa perdere il controllo. Il blocco è stato inserito . È possibile che abbiate inserito il bloccasterzo e ve ne siate dimenticati. Guardate sul cruscotto per vedere se la spia designata è accesa.

. È possibile che abbiate inserito il bloccasterzo e ve ne siate dimenticati. Guardate sul cruscotto per vedere se la spia designata è accesa. Guasto al blocco dell’accensione . Questo problema è particolarmente preoccupante e può causare il bloccaggio improvviso del volante, con conseguente incidente. L’unico modo per evitarlo è quello di avere una chiave di scorta e di seguire la manutenzione.

. Questo problema è particolarmente preoccupante e può causare il bloccaggio improvviso del volante, con conseguente incidente. L’unico modo per evitarlo è quello di avere una chiave di scorta e di seguire la manutenzione. Problemi all’unità di controllo del motore (ECU). L’ECU gestisce direttamente il servosterzo. Lo fa attraverso una serie di segnali. Se l’unità si guasta, può causare una serie di problemi, tra cui il bloccaggio delle ruote.

