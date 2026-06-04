Traffico in tilt sulla A14: cosa sapere e come muoversi

Un incidente sulla A14 stamane ha causato una coda di 4 km tra Ravenna e Imola. Ecco come evitare il traffico e mantenere la tua auto in perfetta efficienza.

La giornata di oggi, 4 giugno 2026, si preannuncia complicata per gli automobilisti che percorrono la A14. Un incidente verificatosi stamane all’altezza del km 51 ha creato non pochi disagi, con una coda di 4 km tra la Diramazione per Ravenna e Imola. Le operazioni di sgombero sono ancora in corso, e il traffico transita attualmente su una sola corsia.

La situazione attuale e i percorsi consigliati

Secondo l’ultimo aggiornamento delle ore 10:36, i tempi di percorrenza sono aumentati di 30 minuti, con una media di 34 minuti per attraversare il tratto interessato. Per evitare il blocco, sono stati suggeriti alcuni percorsi alternativi:

Per chi proviene da Ancona

Gli utenti diretti verso Bologna sono invitati a uscire a Faenza, percorrere la SS9 via Emilia e rientrare in autostrada a Imola.

Per chi proviene da Ravenna

Chi invece proviene da Ravenna e si dirige verso Bologna può uscire a Lugo, seguire la SS9 via Emilia e rientrare in autostrada sempre a Imola.

Come mantenere la tua auto in efficienza durante le code

Rimanere fermi per ore in autostrada può mettere a dura prova la meccanica della tua auto. Le ripartenze continue e le soste prolungate con il motore acceso richiedono un veicolo in perfetta efficienza. Ecco alcuni consigli per evitare guasti:

Controlla regolarmente i livelli di olio e liquido refrigerante.

i livelli di olio e liquido refrigerante. Effettua manutenzioni periodiche per assicurarti che il motore sia sempre in ottime condizioni.

Verifica lo stato delle gomme e della batteria, soprattutto se devi affrontare lunghi viaggi.

Strumenti utili per monitorare il traffico in tempo reale

Oltre ai pannelli a messaggio variabile, esistono diverse app che possono aiutarti a navigare il traffico con maggiore facilità. Google Maps e Waze sono due strumenti molto utili, grazie alle segnalazioni in tempo reale degli altri automobilisti. Queste app permettono di individuare code nascoste o incidenti appena avvenuti.

Un altro punto di riferimento affidabile è il servizio del CCISS Viaggiare Informati, raggiungibile al numero 1518. Questo servizio fornisce aggiornamenti costanti sulla situazione del traffico e può essere molto utile per chi è già alla guida.

In conclusione, la giornata di oggi sulla A14 si presenta complessa, ma con le giuste informazioni e strumenti, è possibile evitare i disagi e viaggiare in sicurezza. Ricorda sempre di mantenere la calma e seguire le indicazioni delle autorità competenti per garantire la tua sicurezza e quella degli altri utenti della strada.