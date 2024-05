Le auto di Transporter: i modelli apparsi nella saga

Tre attori diversi, per film e serie tv, ma, specie nelle ultime produzioni, un unico comune denominatore: l’auto elegante e sportiva. Parliamo della nota saga di Transporter e dell’Audi A8 che, dal secondo atto in poi, è diventata protagonista indiscussa tra cinema e piccolo schermo: vediamo tutti i modelli di questa auto.

Tutte le auto di Transporter: i modelli

Per gli appassionati del genere, la saga di Transporter è sicuramente un must. Ma occorre fare delle precisazioni, sia in termini dei film stessi che delle varie vetture utilizzate nell’arco degli anni. Prima di tutto bisogna dire che per raccontare la storia di Frank Martin, protagonista ed “eroe” della pellicola, si sono susseguiti ben tre attori i quali si sono ritrovati ad utilizzare la stessa auto. Tutti, ad eccezione del primo.

Parliamo di Jason Statham – colui che ha avuto modo di lanciare il film nelle sue prime tre uscite: “The Transporter”, “Transporter: Extreme” e “Transporter 3” -. Prima di guidare la famosa Audi A8, infatti, l’attore ha avuto modo di sedersi a bordo di una BMW Serie 7 E38 e di una Mercedes Benz W140, utilizzate nel primo atto della vincente saga.

Dal secondo film, invece, ecco l’Audi A8 che accompagna Frank Martin per tutta la storia. In alcune scene, però, compare anche una Lamborghini Murciélagot.

Anche nel terzo capitolo è presente l’Audi A8. Grande lusso, linee eleganti e tanta forza visto il motore W12 da 6 litri col quale raggiunge una massima potenza di 450 CV.

La stessa vettura è poi utilizzata anche nella serie tv Transporter. The Series del 2012. Questa volta i produttori hanno salutato Jason Statham e hanno affidato la guida della macchina della casa tedesca a Chris Vance. Anche in questo caso è stato possibile apprezzare le sue doti di dinamicità e velocità con i picchi da 250 chilometri orari.

L’Audi A8 accompagna anche l’ultimo film di Transporter, ovvero The Transporter Legacy. Questa volta Frank Martin è interpretato da Ed Skrein che non delude le attese e mette in mostra le tante altre doti della vettura come i 100 chilometri orari in 5,2 secondi e i 200 in soli 17,4 secondi.

Sono queste, dunque, tutte le auto di Transporter utilizzate nel corso degli anni dai vari interpreti.

