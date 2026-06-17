Tripletta di Messi all’esordio mondiale: raggiunti i 16 gol di Klose

Leo Messi ha segnato tre gol contro l'Algeria, raggiungendo il record di gol di Klose ai Mondiali. Scopri come è andata la partita e i dettagli della sua prestazione.

Il 17 giugno 2026, a Kansas City, Leo Messi ha scritto un’altra pagina di storia del calcio. Nella partita numero 200 con la maglia dell’Argentina, Messi ha segnato una tripletta contro l’Algeria, raggiungendo il record di gol di Miroslav Klose ai Mondiali con 16 reti.

La partita è stata un vero e proprio spettacolo, con Messi che ha dominato il campo fin dai primi minuti. La sua prestazione ha lasciato tutti senza parole, confermando ancora una volta il suo status di leggenda del calcio.

Un esordio da incorniciare

L’Argentina ha iniziato la partita con il piede giusto, con Messi che ha segnato il primo gol al 17′ minuto. Il gol è arrivato dopo uno scambio con Rodrigo De Paul, con Messi che ha tirato con una precisione millimetrica. Il portiere dell’Algeria, Luca Zidane, figlio di Zinedine Zidane, non ha potuto fare nulla per fermare il tiro potente di Messi.

Il secondo gol è arrivato al 60′ minuto, ancora una volta grazie a un errore di Zidane. Dopo un tiro di Alexis Mac Allister, Zidane ha commesso un errore clamoroso, permettendo a Messi di segnare la sua seconda rete. La partita era ormai decisa, ma Messi non si è fermato qui.

La tripletta storica

Al 76′ minuto, Messi ha segnato il suo terzo gol, chiudendo definitivamente la partita. Il tiro è arrivato da una distanza di 17,5 metri, con una velocità di 106,9 km/h e una rotazione di 6,6 giri al secondo. Questo gol ha permesso a Messi di raggiungere il record di Klose e di scrivere un’altra pagina di storia del calcio.

Un record che dura nel tempo

Messi ha raggiunto questo traguardo storico a quasi 39 anni, dimostrando che l’età non è un limite per il talento. La sua tripletta contro l’Algeria è stata la prima in un Mondiale, un record che aggiunge ulteriore lustro alla sua carriera.

La partita contro l’Algeria non è stata solo un successo per Messi, ma anche per l’Argentina. La squadra ha dimostrato di essere una delle favorite per la vittoria del torneo, con Messi che continua a essere il faro guida della nazionale.

La prestazione di Messi a Kansas City ha lasciato tutti senza parole. Con questa tripletta, ha raggiunto un traguardo storico e ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi. La sua carriera continua a essere un esempio di talento, dedizione e passione per il calcio.