Un evento da non perdere per gli appassionati di moto

Il V-Strom Day 2025 si avvicina e promette di essere un evento imperdibile per tutti gli amanti delle moto Adventure Tourer. Questo raduno, giunto alla sua quinta edizione, si svolgerà sabato 31 maggio presso la sede di Suzuki Italia a Robassomero, in provincia di Torino. Gli appassionati di moto di ogni età e livello di esperienza sono invitati a partecipare a questa giornata dedicata alla passione per le due ruote.

Il percorso: un’avventura tra strade e natura

I partecipanti avranno l’opportunità di percorrere il tracciato ufficiale della penultima tappa del Giro d’Italia 2025, un evento di grande prestigio nel panorama motociclistico. Il percorso, che si snoda da Verres a Sestriere, si estende per circa 185 km e offre una combinazione di strade asfaltate e sterrate, adatte a motociclisti di qualsiasi livello. Non è necessario avere pneumatici specifici per il fuoristrada, rendendo l’evento accessibile anche a chi è alle prime armi.

Modalità di iscrizione e costi

Per partecipare al V-Strom Day 2025, è necessario registrarsi in anticipo, poiché l’evento è a numero chiuso con un massimo di 100 moto. Gli interessati possono compilare il modulo di iscrizione disponibile sul sito ufficiale di Suzuki. Il costo per il pilota è di 100 euro, mentre per un eventuale passeggero è di 50 euro. La quota di iscrizione include un light lunch, due ristori lungo il percorso, un kit di partecipazione e una t-shirt commemorativa dell’evento, oltre alla guida esperta per ogni gruppo.

È fondamentale presentarsi con un abbigliamento tecnico adeguato per garantire la sicurezza durante l’evento. Con la possibilità di portare un passeggero, il V-Strom Day si configura come un’ottima occasione per condividere la passione per le moto con amici e familiari.

Per ulteriori dettagli e informazioni sui modelli di moto Suzuki, è possibile visitare la sezione dedicata sul sito ufficiale. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica e coinvolgente nel mondo delle Adventure Tourer!