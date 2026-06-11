Valli&Nebbie 2026: la 36° edizione dell’evento dedicato alle auto storiche

Da oltre trent’anni, Valli&Nebbie è sinonimo di passione per le auto d’epoca e valorizzazione del territorio. Organizzato dall’Officina Ferraresequesto evento ha saputo conquistare il cuore degli appassionati grazie alla sua capacità di unire storia, cultura e motori. Alla guida del team organizzativo c’è Riccardo Zavatticonsigliere federale ASIche ha contribuito a trasformare Valli&Nebbie in un appuntamento imperdibile.

La passione di Zavatti per le auto d’epoca nasce il 6 febbraio 1967quando la Ferrari conquista un storico successo alla 24 Ore di Daytona. “È stato il battesimo di fuoco”, racconta Zavatti. “Dall’emozione ho iniziato a comprare i giornali di auto, da Autosprint a Quattroruote e non ho più smesso.”

L’evoluzione di un evento unico

Valli&Nebbie, giunto alla sua 36° edizioneè diventato un punto di riferimento per gli appassionati di auto storiche. Zavatti, che ha lavorato a stretto contatto con Giulio Fellonistorico presidente dell’evento, ha saputo strutturare meglio l’organizzazione, rendendola sempre più accogliente per i partecipanti. “Per noi il concorrente è un ospite”, spiega Zavatti. “Cerchiamo di fare un evento ‘tailor made’ per loro.”

Quest’anno, l’evento ha visto la partecipazione di novanta equipaggicon una lista di attesa piuttosto lunga. La fidelizzazione alla manifestazione è cresciuta esponenzialmente, grazie allo spirito di condivisione e amicizia che caratterizza Valli&Nebbie.

Il fascino del Delta del Po

Il successo di Valli&Nebbie risiede anche nella scelta dei luoghi che ospitano l’evento. Ferrara, con il suo splendido Castello Estenseè solo uno dei tesori che gli appassionati possono ammirare durante il percorso. Il Delta del Pocon la sua atmosfera unica, è il palcoscenico perfetto per questo evento.

Come ha scritto Michelangelo Antonioni“La gente padana sente il Po, in che cosa si concretizzi questo sentire non sappiamo; sta diffuso nell’aria e viene subìto come sottile malia.” Questa “malia” è probabilmente alla base del successo di Valli&Nebbie, che riesce a creare un’intimità speciale tra i partecipanti e il territorio.

Il cronometro è solo un accessorio secondario. Qui contano l’amicizia, il benessere insieme, il connubio confidenziale con la propria auto e il vivere per un weekend a stretto contatto con le bellezze del Grande Fiume. Il segreto è tutto qui. E non è poco.