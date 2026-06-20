Viridis Energia e il progetto fotovoltaico da 12 MWp a Poviglio

Un grande impianto fotovoltaico da quasi 12 MWp è stato inaugurato a Poviglio, in provincia di Reggio Emilia, portando innovazione e benefici concreti per la comunità locale.

In un angolo d’Emilia, tra Poviglio e Boretto, sta prendendo forma un progetto che unisce innovazione energetica e sviluppo comunitario. Viridis Energia, società del Gruppo FNMha completato un impianto fotovoltaico da quasi 12 MWpcon una producibilità annua di circa 16 GWh. Questo non è solo un progetto energetico, ma un vero e proprio investimento nel futuro del territorio.

Un impianto all’avanguardia con tracker monoassiali

L’impianto, realizzato su terreni di proprietà, utilizza tracker monoassiali per massimizzare l’efficienza energetica. La connessione alla rete elettrica nazionale è stata completata tra settembre e, e l’energia prodotta viene immessa nella rete grazie a un contratto ventennale con il Gse che garantisce un prezzo fisso di 7,5 centesimi per kWh.

La realizzazione di questo progetto ha visto la collaborazione di diversi operatori specializzati: Trina Solar per la fornitura dei moduli, Huawei Digital Power per gli inverter, ESAPRO come EPC contractor e WePlan per la direzione lavori e il coordinamento tecnico. La centrale è dotata di cabine elettriche di trasformazione e sistemi di connessione alla rete in media tensione, progettati secondo le prescrizioni tecniche applicabili.

Misure compensative per il territorio

Oltre alla produzione di energia, il progetto prevede una serie di misure a vantaggio del territorio. A Poviglio saranno realizzati quattro impianti fotovoltaici a servizio di edifici e infrastrutture pubbliche. Uno di questi, da 17,5 kWè stato installato sulla copertura della Biblioteca Comunaleabbinato a una colonnina di ricarica per veicoli elettrici con doppia presa da 22 kW.

Un altro impianto da 19,8 kW è stato realizzato presso l’edificio che ospita l’Ufficio Tecnicoanch’esso con una stazione di ricarica da 22 kW. Presso il nuovo campo sportivo di Via Zappellazzo è previsto un impianto da 18 kW integrato con un sistema di accumulo da 10 kWhmentre presso gli spogliatoi del campo da baseball di Via Gruara verrà installato un impianto da 12 kW con accumulo da 10 kWh.

Veicoli elettrici e ricarica veloce

Le misure compensative comprendono anche la fornitura di veicoli elettrici per le attività dell’amministrazione comunale, tra cui un automezzo cassonato ribaltabile per la manutenzione del verde pubblico e una Fiat Grande Panda Elettrica per le attività istituzionali. Inoltre, in prossimità dell’impianto fotovoltaico è prevista la realizzazione di un’area per la ricarica veloce dei veicoli elettrici. I residenti potranno richiedere una card dedicata con condizioni tariffarie agevolate, favorendo la diffusione della mobilità elettrica e consentendo ai cittadini di beneficiare direttamente dell’energia rinnovabile prodotta sul territorio.

Questo progetto dimostra come l’energia rinnovabile possa essere un motore di sviluppo per le comunità locali, combinando innovazione tecnologica e benefici concreti per i cittadini. Un esempio virtuoso che potrebbe ispirare altri territori a seguire la stessa strada.