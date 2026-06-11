Vivi la MotoGP a Phillip Island: grandstand esclusivo, volo panoramico e hotel a Melbourne

Scopri i dettagli del pacchetto ufficiale MotoGP per Phillip Island: posti al Clubhouse Grandstand, un volo panoramico in elicottero, trasferimenti in coach e quattro notti in hotel a Melbourne, con tutte le informazioni pratiche sugli orari e le condizioni.

Il pacchetto ufficiale per la MotoGP a Phillip Island propone una combinazione di esperienza in pista, servizi di viaggio e sistemazione a Melbourne pensata per chi cerca un accesso completo e senza sorprese. Le opzioni principali comprendono posti al Clubhouse Grandstand un scenic helicopter joyflight opzionale sopra il circuito, trasferimenti in coach organizzati e un soggiorno di quattro notti in centro a Melbourne. Di seguito sono spiegati i dettagli pratici e cosa aspettarsi dalla proposta ufficiale.

La proposta è studiata per coprire il fine settimana dell’evento, con check-in il giovedì e check-out il lunedì per la soluzione di alloggio, e trasferimenti operativi da Southern Cross Station verso il circuito durante i giorni di gara. Ogni componente del pacchetto ha condizioni specifiche e limiti da considerare, come le restrizioni di peso per il volo in elicottero e la capacità delle camere in hotel.

Posti al Clubhouse Grandstand e vista in pista

Il Clubhouse Grandstand si affaccia dall’interno della curva 10, offrendo una posizione privilegiata per osservare le frenate e le manovre dei piloti in uno dei punti più impegnativi del tracciato. Dalla tribuna è possibile vivere l’intensità del contatto tra piloti e asfalto, mentre la copertura retrostante consente di ritirarsi in un ambiente più tranquillo: una marquee coperta dove rilassarsi e ascoltare l’atmosfera dell’evento senza rinunciare al comfort. Questa combinazione di posizione e servizi è pensata per chi desidera sia l’emozione della pista sia spazi riparati in cui riposare tra una sessione e l’altra.

Caratteristiche pratiche dei posti

I posti al grandstand sono assegnati in modo da massimizzare la visibilità della curva 10: la conformazione del sedile e la distanza dalla pista sono ottimizzate per offrire un colpo d’occhio completo sulle traiettorie. All’interno della marquee coperta sono disponibili spazi comuni dove godere dell’atmosfera, con servizi dedicati ai partecipanti del pacchetto ufficiale.

Esperienza in elicottero e condizioni operative

Per chi cerca un punto di vista unico, il pacchetto propone un scenic helicopter joyflight che sorvola il circuito di Phillip Island e il paesaggio costiero circostante. Il volo è pensato come esperienza panoramica, perfetta per osservare l’assetto della pista e i contorni dell’isola dall’alto. È importante notare che esistono limiti di peso per ciascun passeggero: oltre i 125 kg è previsto un supplemento, e tutte le operazioni sono soggette alle condizioni meteo. In caso di maltempo, i voli verranno riprogrammati in base alla disponibilità, ma non è garantita la partenza nella stessa finestra temporale dell’evento.

Note di sicurezza e logistica

La partecipazione al volo comporta controlli operativi standard e la necessità di rispettare le limitazioni imposte dall’equipaggio. Il pacchetto include informazioni dettagliate su punti di ritrovo e procedure di imbarco al momento della prenotazione, così da facilitare l’accesso e minimizzare i ritardi il giorno del volo.

Soggiorno a Melbourne e trasferimenti verso il circuito

La componente di alloggio prevede un soggiorno alberghiero di quattro notti con check-in il giovedì e check-out il lunedì, in una struttura 5 stelle situata nel cuore del quartiere Southbank di Melbourne. L’hotel offre servizi come piscina a sfioro sul tetto e arredi contemporanei ed è a breve distanza a piedi da ristoranti e intrattenimento. La distanza stimata dal circuito è di circa 136 km (84,5 miles), e il trasferimento giornaliero viene gestito con coach dedicati inclusi nel pacchetto.

I coach transfers partono da Southern Cross Station verso Phillip Island Circuit e ritorno, operando nei giorni di venerdì, sabato e domenica. Le corse si svolgono con partenze previste tra le 6:00 e le 9:30 del mattino (orario approssimativo), Le camere d’hotel possono ospitare fino a due persone ciascuna; eventuali richieste particolari o configurazioni diverse devono essere segnalate al momento della prenotazione.

Servizi in città e accessibilità

L’hotel nel centro di Melbourne è pensato per offrire un soggiorno confortevole e pratico: oltre alla piscina a sfioro gli ospiti trovano servizi moderni e facile accesso a ristorazione e intrattenimento. La posizione consente anche di esplorare la città prima o dopo le giornate di gara, garantendo un equilibrio tra esperienza sportiva e soggiorno urbano.

Per informazioni dettagliate sui pacchetti ufficiali per la MotoGP, è possibile richiedere un contatto compilando il modulo di richiesta: un consulente dedicato si occuperà di fornire opzioni e confermare disponibilità e prezzi, assicurando che ogni elemento del viaggio sia gestito in modo coordinato.