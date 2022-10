Volkswagen Amarok, tanta tecnologia a bordo, ampia spaziosità sia interna che di carico ed un totale di 5 motorizzazioni. Solo 3 saranno per l'Europa.

Volkswagen Amarok si rinnova dopo oltre un decennio dal suo lancio, ora la casa di Wolfsburg ha scelto di rinnovarlo e di condividere con il Ford Ranger la piattaforma costruttiva. La ricetta resta la stessa ma acquisisce maggior spazio di carico ed infotainment di livello superiore al fine di riuscire ad emergere nella categoria nella quale andrà ad inserirsi.

Volkswagen Amarok: caratteristiche ed interni

Per parlare delle caratteristiche iniziamo dal suo vano di carico che è più grande rispetto alla prima generazione ed offre complessivamente una buona capacità di carico.

Le dimensioni sono qui sotto riepilogate:

Lunghezza : 5 metri e 35

: 5 metri e 35 Larghezza : 3 metri e 27

: 3 metri e 27 Passo: 3 metri e 27

La larghezza ed il passo hanno la stessa misura ma è pura casualità, la differenza tra i due assi è cresciuta di quasi 10 cm (9,6 per l’esattezza) rispetto alla prima e fino a questo momento unica versione.

Lo spazio per gli occupanti è maggiore rispetto alla Gen 1 di conseguenza più spazio al comfort durante i viaggi ed anche più carico sul tetto, ora il limite massimo è di 350 kg ben 150 in più di prima.

Gli interni vedono ora un display per il guidatore da 12 pollici che permette di avere tutti i dati a “portata d’occhio” della stessa misura anche il display al centro della plancia dedicato all’infotainment.

Parlando di infotainment è garantita la connettività con Apple Car Play ed Android Auto mentre il VW Connected Service è utile per collegare lo smartphone al pick-up.

I sedili sono regolabili elettronicamente fino ad un massimo di 10 vie, non mancano impianto audio griffato Harman Kardon e illuminazione ambientale dell’abitacolo.

Volkswagen Amarok: scheda tecnica

Amarok è dotato di 5 motori ma non tutti saranno disponibili in Europa. Innanzitutto godranno tutti del turbo, di conseguenza addio alla possibilità di un pick-up ad aspirazione naturale.

Il primo diesel è un 2.0 da 150 cavalli accoppiato ad un cambio manuale a 5 rapporti ed alla trazione posteriore. Questo allestimento non sarà per il mercato europeo così come la variante da 170 cavalli con trazione integrale.

In Europa arriveranno un 2.0 diesel biturbo da 204 cavalli e 500 Nm di coppia massima accoppiato ad un cambio a 10 rapporti di provenienza Ford. Il 3.0 V6 TDI sarà dotato di una potenza di 241 cavalli ed una coppia massima di 600 Nm anch’esso equipaggiato del cambio da 10 velocità e della trazione integrale 4Motion.

Il 2.3 Turbo benzina sarà il più potente della gamma con i suoi 302 cavalli e 452 Nm di coppia massima la cui raffinatezza tecnica è la presenza del differenziale centrale e della trazione integrale permanente.

