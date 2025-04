Scopri come Volkswagen reinventa PAC-MAN per il divertimento in auto con AirConsole.

Un classico rivisitato

Chi non ha mai sentito parlare di PAC-MAN? Questo iconico gioco degli anni ’80 ha segnato un’epoca, portando milioni di giocatori a guidare il famoso personaggio giallo attraverso labirinti pieni di puntini e fantasmi. Oggi, Volkswagen ha deciso di riportare in vita questo classico, reinterpretandolo in chiave moderna con il PAC-MAN Championship Edition. La nuova versione mantiene il principio di gioco originale, ma introduce elementi innovativi che rendono l’esperienza ancora più coinvolgente.

Un’esperienza di gioco unica

In PAC-MAN Championship Edition, i giocatori possono accumulare punti mangiando non solo i tradizionali puntini, ma anche sagome delle famose auto Volkswagen come la Beetle, il Bus e la Golf IV R32. Ogni volta che si mangiano questi oggetti speciali, i punti guadagnati aumentano, rendendo il gioco ancora più avvincente. Inoltre, i pallini di energia sono stati trasformati in loghi Volkswagen, aggiungendo un tocco di originalità al gameplay.

Giocare in auto con AirConsole

Per accedere a questa nuova esperienza di gioco, gli utenti devono utilizzare l’app AirConsole, che trasforma il sistema di infotainment dell’auto in una vera e propria console di gioco. Questa piattaforma è progettata per i giocatori occasionali di tutte le età e offre una varietà di giochi, rendendo ogni viaggio un’opportunità per divertirsi. Per iniziare a giocare, è necessario scaricare l’app dall’In-Car Shop e seguire le istruzioni per connettere i propri smartphone al sistema di infotainment del veicolo.

Requisiti e compatibilità

Per utilizzare AirConsole e giocare a PAC-MAN Championship Edition, è necessario avere un account utente Volkswagen ID, un contratto Volkswagen Connect Plus attivo e una connessione Internet sullo smartphone. L’app è disponibile su diversi modelli Volkswagen, tra cui le ID.7, ID.5, ID.4 e ID.3, a partire dal software ID.4.0. Inoltre, la piattaforma è integrata anche su modelli BMW, ampliando ulteriormente il pubblico di giocatori.