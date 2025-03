Il Volkswagen Tayron si presenta come un SUV innovativo e versatile, disponibile in diverse motorizzazioni e allestimenti.

Un SUV con personalità: il Volkswagen Tayron

Il Volkswagen Tayron si propone come un SUV a 7 posti che unisce funzionalità e stile. Questo nuovo modello, già disponibile in concessionaria, si distingue per la sua capacità di adattarsi a diverse esigenze familiari e di trasporto. Con un design moderno e accattivante, il Tayron è pensato per coloro che cercano un veicolo spazioso senza compromettere il comfort e la tecnologia. La presentazione ufficiale avverrà durante il weekend del 22 e 23 marzo, offrendo ai potenziali acquirenti l’opportunità di scoprire il veicolo dal vivo.

Motorizzazioni e tecnologia avanzata

Il Volkswagen Tayron è disponibile in cinque diverse motorizzazioni, tutte abbinate a un cambio automatico a doppia frizione DSG. Tra le opzioni, spiccano i modelli ibridi plug-in eHybrid, che offrono un’autonomia elettrica di 121 km grazie a una batteria da 19,7 kWh. Questa innovazione rappresenta un passo importante verso la sostenibilità, permettendo di ridurre le emissioni e i consumi. La possibilità di ricaricare la batteria in corrente continua fino a 50 kW rende il Tayron una scelta pratica per chi desidera un veicolo versatile e rispettoso dell’ambiente.

Allestimenti e convenienza

Il Tayron si presenta in cinque allestimenti: Life, Edition Plus, Elegance, R-Line e R-Line Plus. Le varianti Edition Plus e R-Line Plus offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo, con dotazioni standard arricchite da accessori che garantiscono un risparmio significativo rispetto all’acquisto dei singoli componenti. Ad esempio, l’Edition Plus aggiunge una serie di optional per soli 200 euro in più, traducendosi in un risparmio di circa 4.000 euro. Per chi cerca un SUV a 7 posti, è importante notare che questa opzione è disponibile come optional a un costo di 985 euro, ma non è compatibile con il modello eHybrid.

Offerte e promozioni

Per il lancio del Tayron, Volkswagen propone interessanti offerte di noleggio a lungo termine, rendendo l’acquisto più accessibile. La formula di noleggio consente di guidare il Tayron eHybrid 204 CV Edition Plus a condizioni vantaggiose, con servizi inclusi nel pacchetto. Per maggiori dettagli sulle promozioni, è consigliabile visitare le concessionarie durante il weekend di presentazione, dove sarà possibile ricevere informazioni dirette e approfondire le condizioni legali dell’offerta sul sito ufficiale di Volkswagen Italia.