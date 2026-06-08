Volvo ES90, prova su strada della nuova berlina elettrica con ricarica rapida

La Volvo ES90 reinventa la berlina con linee cinque porte, altissimo isolamento acustico e soluzioni tecniche orientate all'efficienza energetica. Tra autonomia WLTP fino a 679 km, opzioni di batteria da 92 e 106 kWh e ricarica rapida a 350 kW, questa ammiraglia mette il comfort e la praticità al centro dell'esperienza elettrica.

La Volvo ES90 propone una lettura moderna della berlina: estetica a cinque porte, assetto leggermente rialzato e una chiara attenzione all’efficienza. Il progetto punta a conciliare l’aerodinamica con la praticità quotidiana, offrendo un coefficiente di penetrazione di Cx 0,25valore che la colloca tra le Volvo più performanti in termini di resistenza aerodinamica. Allo stesso tempo la vettura mantiene un’altezza da terra significativa di 18 cmdimostrando che si può avere una guida confortevole senza rinunciare alla scorrevolezza in galleria del vento.

Il modello è pensato come ammiraglia per il marchio svedese: la piattaforma SPA 2 è stata ottimizzata per isolamento e comfort, mentre la configurazione a cinque porte agevola le operazioni di carico rispetto alla tradizionale tre volumi. Le proporzioni della carrozzeria, con una lunghezza complessiva di circa 5 metri e un passo di 3,10 metri, mirano a creare uno spazio interno generoso senza aumentare inutilmente la resistenza aerodinamica.

Design esterno, portellone e capacità di carico

La scelta del portellone posteriore influisce sul profilo laterale mantenendo linee pulite e una coda che appare meno voluminosa del previsto: il vano di carico parte da 446 litri in configurazione standard. Questa cifra non è particolarmente elevata per un’auto delle sue dimensioni, ma il vantaggio pratico del portellone è evidente quando si devono caricare oggetti ingombranti o sfruttare la versatilità dello schema di frazionamento del divano posteriore, che prevede una suddivisione 40:20:40.

Nel complesso il piano di carico è condizionato dalla posizione della batteria sotto il pavimento, che limita in parte lo sfruttamento del volume. Anche la zona anteriore offre poco spazio utile sotto il cofano, mentre la visibilità posteriore può risultare penalizzata dal design del lunotto, rendendo la manovrabilità retrovisiva meno immediata in assenza di ausili elettronici.

Interni, comfort e isolamento acustico

All’interno la ES90 privilegia un’atmosfera sobria e luminosa, con materiali che richiamano l’estetica scandinava e un layout minimalista. Il passo generoso si traduce in abbondante spazio per le gambe dei passeggeri posteriori, che possono assumere una posizione più rilassata grazie a schienali con inclinazione superiore alla media. Il pavimento centrale è piatto, ma la presenza della batteria rende la seduta lievemente rialzata rispetto a una berlina tradizionale, costringendo le ginocchia a una flessione più marcata per alcuni occupanti.

Volvo ha riservato grande attenzione all’isolamento: l’architettura e gli accorgimenti fonoassorbenti fanno della ES90 la vettura del marchio con il miglior conteggio sulle emissioni sonore percepite in abitacolo. Questa caratteristica, unita alle sospensioni ad aria disponibili di serie sull’allestimento Ultracontribuisce a un comfort di marcia particolarmente elevato, ideale su percorsi lunghi e autostradali.

Infotainment e interfacce

La strumentazione digitale dietro il volante è pulita e poco sovraccarica, mentre il display centrale orientato in verticale utilizza Android Automotiveoffrendo un’interfaccia che riprende logiche d’uso già familiari su smartphone. Il sistema integra le funzioni di connettività e gestione della vettura, mantenendo comunque un’impostazione ergonomica coerente con l’approccio minimalista dell’abitacolo.

Motorizzazioni, autonomia e ricarica

La ES90 è un’auto 100% elettrica disponibile con due pacchi batteria: una unità da 92 kWh (88 kWh utilizzabili) in configurazione single motor con trazione posteriore e una più capiente da 106 kWh (102 kWh utilizzabili) abbinabile alla trazione integrale con due motori. La versione a singolo motore eroga circa 333 CV e accelera da 0 a 100 km/h in circa 6,6 secondi, mentre le varianti Twin Motor salgono rispettivamente a 455 CV (5,4 s) e 680 CV per la declinazione Performance (4,0 s), tutte limitate elettronicamente a 180 km/h.

Un elemento distintivo è l’adozione dell’architettura elettrica a 800 Vche consente di sfruttare potenze di ricarica in continua fino a 350 kW (300 kW per la Single Motor). Grazie a questo setup la carica dal 10% all’80% è dichiarata in circa 22 minuti; in 10 minuti si può recuperare energia sufficiente per percorrere tra i 275 e i 300 km. L’autonomia WLTP combinata varia tra 638 km e 679 km a seconda della batteria e della configurazione scelta, valori che collocano la ES90 in una fascia alta per la categoria.

Tuttavia il livello di massa della vettura è considerevole: il peso a vuoto dichiarato oscilla tra 2.345 kg e 2.515 kgun elemento che incide sulle dinamiche e sui consumi reali. Nonostante ciò, la sensazione di guida rimane orientata al comfort grazie alla pronta disponibilità di coppia del propulsore elettrico, che si traduce in riprese sempre pronte ma gestite con progressività.