Design e stile: Volvo EX30 vs Kia EV3

Nel panorama dei crossover elettrici, il design gioca un ruolo cruciale nell’attrarre i consumatori. La Volvo EX30 si distingue per un approccio minimalista, ispirato alla sorella maggiore EX90. Con una lunghezza di 4,23 metri, la EX30 presenta una firma luminosa a LED che ricorda il martello di Thor, conferendo un aspetto distintivo e moderno. Le linee pulite e le fiancate prive di nervature marcate contribuiscono a un look elegante e contemporaneo.

D’altra parte, la Kia EV3, lunga 4,30 metri, adotta il linguaggio stilistico “Opposites United”, caratterizzato da linee tese e dettagli futuristici. Il frontale è dominato da fari a forma di “Y” e un cofano piatto, mentre il profilo laterale presenta portiere lisce e passaruota squadrati. Il posteriore della EV3 è dinamico, con un lunotto inclinato e uno spoiler marcato, rendendola visivamente accattivante.

Interni e tecnologia: un confronto tra comfort e innovazione

All’interno, la Volvo EX30 punta su un design minimalista, con un abitacolo dominato da un unico schermo da 12,3 pollici che integra tutte le funzioni principali. Questo sistema, basato su Google Automotive, offre un’esperienza utente intuitiva e moderna. La scelta di materiali sostenibili riflette l’impegno di Volvo verso l’ambiente, sebbene il bagagliaio da 318 litri possa sembrare limitato rispetto ad altri modelli della stessa categoria.

Al contrario, la Kia EV3 si distingue per un abitacolo più tecnologico, ispirato alla EV9, con tre display: due da 12,3 pollici e uno da 5 pollici per ulteriori controlli. L’uso di materiali riciclati e l’integrazione con applicazioni come ChatGPT, Netflix e Spotify offrono un’esperienza di guida moderna e connessa. Inoltre, il bagagliaio della Kia ha una capacità di 460 litri, ampliabile a 1.251 litri, rendendola più pratica per le esigenze quotidiane.

Prestazioni e autonomia: quale crossover elettrico scegliere?

La Volvo EX30 è disponibile in diverse configurazioni, con la versione base Single Motor che offre 272 CV e un’autonomia che varia da 337 km a 476 km, a seconda della batteria scelta. La versione Twin Motor Performance, con 428 CV, offre prestazioni elevate, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi. La ricarica rapida è supportata fino a 153 kW in corrente continua, rendendo la EX30 competitiva nel suo segmento.

La Kia EV3, invece, è equipaggiata con un motore da 204 CV e due opzioni di batteria, che offrono autonomie fino a 605 km. La ricarica in corrente alternata è possibile fino a 11 kW, con un potenziale upgrade a 22 kW nel 2026, mentre la ricarica in corrente continua arriva fino a 135 kW. Queste caratteristiche rendono la Kia EV3 una scelta interessante per chi cerca un crossover elettrico con una buona autonomia e prestazioni soddisfacenti.