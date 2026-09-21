Il 21 settembre 2026, alle ore 17:00, Nokian Tyres ha presentato il Wetproof 2 il successore del Wetproof 1, destinato alle autovetture di fascia media che circolano in Europa centrale e meridionale. Il modello si inserisce nella strategia estiva 2027 dell’azienda, puntando a veicoli tradizionali, ibridi ed elettrici. Il nuovo pneumatico è stato concepito per affrontare le condizioni meteorologiche variabili tipiche dei mesi più caldi, con una particolare attenzione alle superfici bagnate.

Design del battistrada e mescola per un grip impeccabile

Jouko Ilomäki, responsabile dello sviluppo di Nokian Tyres, ha spiegato che “il disegno del battistrada e la mescola sono stati ottimizzati per favorire aderenza sul bagnato stabilità di guida e una risposta prevedibile dello sterzo”. Le modifiche geometriche distribuiscono la massa in modo più uniforme, riducendo l’usura localizzata e migliorando la resistenza al rotolamento. Inoltre, il profilo è stato affinato per contenere la rumorosità esterna di rotolamento garantendo un viaggio più silenzioso.

Come la mescola influenza frenata e maneggevolezza

Grazie a una composizione di composti specifici, il Wetproof 2 assicura una frenata efficace e una maneggevolezza stabile anche su asfalto bagnato. L’aderenza si traduce in una risposta pronta dello sterzo, permettendo al guidatore di mantenere il controllo in situazioni di pioggia improvvisa, senza sacrificare il comfort di marcia.

Gamma di misure, codici di velocità e classificazioni europee

La linea Wetproof 2 comprende dodici misure fra 15 e 16 pollici, equipaggiate con i codici di velocità H, V e W. Queste dimensioni coprono la maggior parte dei veicoli familiari e dei modelli più diffusi nella regione. Sul fronte delle etichette europee, tutti i modelli ottengono classe A per l’aderenza sul bagnato; la resistenza al rotolamento varia tra classe B e classe C mentre la rumorosità è valutata classe A o classe B a seconda della misura specifica.

Durata e usura uniforme del battistrada

Il profilo a terra ottimizzato assicura un’usura più uniforme lungo tutta la vita del pneumatico. Questo significa che le prestazioni rimangono costanti nel tempo, evitando improvvisi cali di grip o di comfort. La riduzione della resistenza al rotolamento non solo contribuisce all’efficienza energetica, ma anche a un minore consumo di carburante o di energia elettrica nei veicoli ibridi ed elettrici.

Perché scegliere il Wetproof 2 per l’estate 2027

Il Wetproof 2 si propone come la risposta di Nokian Tyres alle esigenze di chi guida quotidianamente in condizioni di pioggia e temperature elevate. Con una combinazione di aderenza sul bagnatocomfort di guidabassa rumorosità e efficienza energetica il pneumatico promette di mantenere la vettura stabile e sicura durante tutta la stagione estiva. La disponibilità a partire dalla primavera 2027 rende questo modello una scelta tempestiva per i consumatori attenti alla sicurezza e al risparmio.