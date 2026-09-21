La Hyundai IONIQ 3 rappresenta l’ultima proposta elettrica del marchio sudcoreano per il segmento dei SUV compatti. Con un design moderno, un abitacolo spazioso e un’offerta di motorizzazioni completamente elettriche, si colloca come una valida alternativa a concorrenti come la Volkswagen ID.4 o la Kia Niro EV. Il modello è disponibile in diverse configurazioni, pensate per soddisfare le esigenze sia di chi cerca un’auto di base economica, sia di chi vuole dotazioni premium e la massima autonomia possibile.

Varianti e listino prezzi

Il catalogo IONIQ 3 si articola in sette versioni principali, ognuna con un prezzo di partenza diverso. La gamma più accessibile è la BEV 42 kWh Select proposta a 29.900 € (IVA inclusa). Salgono di poco con la BEV 42 kWh Trend a 32.000 € e la BEV 61 kWh Trend a 36.300 €. Nella fascia media troviamo la BEV 61 kWh Select (34.200 €) e la BEV 61 kWh Prime (39.800 €). Le versioni più sportive, N Line e N Line Launch Edition hanno rispettivamente un prezzo di 39.800 € e 44.700 €. Infine, la versione Select parte da 29.900 € come punto di ingresso.

Dettaglio delle versioni più richieste

La variante BEV 61 kWh N Line Launch Edition è la più completa, con un prezzo di 44.700 € e un’autonomia dichiarata di 428 km (ciclo WLTP). La BEV 61 kWh Prime offre 484 km di autonomia a 39.800 €, mentre la BEV 61 kWh Select garantisce 497 km per 34.200 €. Per chi privilegia un’autonomia più contenuta ma un prezzo più contenuto, la BEV 42 kWh Select percorre 344 km a 29.900 €, e la BEV 42 kWh Trend 341 km a 32.000 €.

Specifiche tecniche e autonomia elettrica

Tutte le versioni condividono un motore elettrico che eroga tra 99 e 107 HP (135-146 CV), con emissioni di CO₂ pari a 0 g/km grazie al propulsore completamente elettrico. Le batterie disponibili sono da 42 kWh o 61 kWh, a seconda della versione; la capacità più grande consente le autonomie più elevate. Il consumo medio combinato è compreso tra 13,7 e 14,1 kWh/100 km valori tipici per un SUV della sua categoria.

L’autonomia dichiarata con ciclo WLTP varia notevolmente: la BEV 61 kWh Select raggiunge i 497 km la BEV 61 kWh N Line 456 km, e la BEV 61 kWh N Line Launch Edition 428 km. Le versioni con batteria da 42 kWh offrono autonomie tra 341 km (Trend) e 344 km (Select). Questi dati permettono di scegliere la configurazione più adatta al proprio stile di guida, dal pendolare urbano al viaggiatore su lunghe tratte.

Equipaggiamento di serie e optional

Di serie, la IONIQ 3 monta un volante in pelle con regolazione in altezza e profondità, riscaldato e multifunzione, oltre a sedili sportivi anteriori con riscaldamento e regolazione elettrica a due posizioni, comprensive di supporto lombare. Il sistema audio comprende 8 altoparlanti Bose più subwoofer, con connettività Bluetooth, USB e supporto Apple CarPlay/Android Auto in modalità wireless.

Tra le dotazioni di sicurezza troviamo airbag frontali, laterali e a tendinafrenata di emergenza autonomacruise control adattivo con funzione stop-go e assistente al parcheggio 360° con telecamera a visione 3D. Il veicolo è inoltre dotato di sensori di sorpasso, riconoscimento della segnaletica stradale e un computer di bordo che indica il consumo medio. La carrozzeria è provvista di fari a LED con funzione matrix e luci diurne, mentre le ruote di serie sono di lega leggera da 19 pollici, disponibili anche in versione bicolore.

Per chi desidera personalizzare ulteriormente l’auto, Hyundai offre verniciature metallizzate, opache o pastello a partire da 550 €, e pacchetti come la porta posteriore basculante o le ruote azionate elettricamente. La garanzia sulla batteria è di 96 mesi o 160.000 km, mentre la copertura complessiva del veicolo si estende a 60 mesi e 9.999.999 km per meccanica, verniciatura e soccorso stradale, con un’ulteriore garanzia anticorrosione di 144 mesi.