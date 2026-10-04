La White di Milano, ormai consolidata dal 2022 come vetrina internazionale del prêt-à-porter contemporaneo ha inaugurato la sua edizione 2026 dal 24 al 27 settembre. Dopo l’estensione al completo Tortona Fashion District la manifestazione ha introdotto una serie di iniziative che hanno riempito le giornate di moda di un dinamismo senza precedenti.

Grazie a un calendario ricco di talk, workshop, podcast, pop-up e momenti di networking, il distretto si è trasformato in un vero punto di ritrovo per la community fashion, capace di animare gli spazi anche fuori dagli orari tradizionali e di generare nuove occasioni di scoperta, relazione e business.

Estensione a tutto il Tortona Fashion District

L’intera area del Tortona Fashion District è diventata sede di attività collaterali, dal design alle tendenze streetwear, passando per le discussioni sui trend sostenibili. Gli eventi pubblici hanno attratto professionisti, influencer e curiosi, creando un’atmosfera di continuità tra le esposizioni principale e le iniziative più informali.

Programma di eventi e networking

Il programma ha incluso sessioni di approfondimento con esperti internazionali, dimostrazioni live, e spazi dedicati al networking dove buyer e brand hanno potuto confrontarsi direttamente. Questa sinergia ha contribuito a far sì che il territorio rimanga vivo anche dopo la chiusura delle porte ufficiali.

Nuova formula B2B-B2C e partnership strategica

Per la prima volta, White ha adottato un modello di business ibrido che combina B2B e B2C aprendo il palinsesto a eventi accessibili al pubblico. Tale approccio ha permesso a stilisti emergenti e marchi consolidati di interagire con consumatori finali, aumentando la visibilità e le opportunità di vendita diretta.

La collaborazione con BolognaFiere-Cosmoprof supporterà il percorso di internazionalizzazione del salone, offrendo risorse per l’espansione verso nuovi mercati e per lo sviluppo futuro di progetti B2C all’interno del Tortona District.

Crescita dei brand e afflusso record di buyer internazionali

L’edizione 2026 ha registrato la partecipazione di 450 marchi un incremento del 24 % rispetto al 2025. Sono state inaugurate due nuove location: T31 dedicata a lifestyle, accessori e beauty, e T35 con una proposta di resortwear. Accanto a queste, le aree storiche T27 e T54 sono state integrate dalle zone Nuvola specializzata in accessori, e Box focalizzata su streetwear, urban e denim.

Il numero di buyer è aumentato considerevolmente: gli acquirenti italiani sono cresciuti del 10 %, mentre quelli internazionali hanno registrato un +15 %. Tra i partecipanti si sono contati importanti realtà come David Jones (Australia), Holt Renfrew (Canada), Planhotels Hospitality Group (Svizzera), Aguamanil (Colombia), Strøm (Danimarca), SUUS (Spagna), Le Bon Marché e Printemps (Francia), oltre a Bloomingdale’sSandy Lane ed Eden Rock dagli Stati Uniti, e numerosi buyer provenienti da Grecia, India, Giappone, Giordania, Olanda, Regno Unito e Medio Oriente.