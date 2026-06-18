Xpeng P7+ in vendita in Italia: caratteristiche, versioni e produzione europea

La Xpeng P7+ debutta sul mercato italiano come fastback 100% elettrica sviluppata con l’intelligenza artificiale e prodotta a Graz da Magna Steyr; tre allestimenti coprono autonomie da 455 a 530 km e una variante performance a trazione integrale punta sui 503 CV

Xpeng amplia la propria offerta in Italia con l’introduzione della P7+una fastback totalmente elettrica concepita con supporto dell’intelligenza artificiale. Il modello si affianca ai SUV G6 e G9 già presenti nella rete commerciale, confermando la strategia del marchio volta a rafforzare la presenza europea.

La produzione della P7+ avviene a Grazin Austriapresso gli impianti di Magna Steyrrendendo questo modello il terzo veicolo del marchio fabbricato in Europa. La scelta del sito produttivo sottolinea l’attenzione alla logistica e alla vicinanza al mercato italiano ed europeo.

Gamma, batterie e autonomie dichiarate

La P7+ è offerta in tre varianti pensate per esigenze diverse: la versione d’accesso RWD monta una batteria LFP da 61,7 kWh con architettura a 800 V e dichiara un’autonomia WLTP fino a 455 km. Salendo nella gamma, la RWD Long Range adotta una batteria LFP da 74,9 kWh e raggiunge un’autonomia WLTP fino a 530 km. Per chi cerca prestazioni superiori esiste la P7+ AWD Performance, dotata di doppio motore e trazione integrale, con potenza complessiva di 370 kW/503 CV e la stessa batteria da 74,9 kWhche fornisce un’autonomia WLTP fino a 500 km.

Prezzi di listino in Italia

La politica di prezzo per il mercato italiano prevede valori chiavi in mano che partono da 46.170 euro per la RWD Standard Range, passano per 52.170 euro per la RWD Long Range e arrivano a 57.170 euro per la AWD Performance. Queste cifre collocano la P7+ in una fascia competitiva rispetto ad altre berline elettriche orientate a combinarе autonomia e tecnologia.

Architettura tecnica e ricarica ultrarapida

La P7+ poggia su una piattaforma a 800 Vscelta che favorisce tempi di ricarica contenuti e una gestione efficiente dell’energia a bordo. L’adozione di batterie al litio ferro fosfato (LFP) per tutte le versioni mira a un buon equilibrio tra sicurezza, durata e costi operativi. L’uso di un’architettura ad alta tensione è un elemento distintivo che facilita l’accesso alle stazioni di ricarica ultra-fast quando disponibili.

In termini di potenza, la variante performance combina un motore posteriore e uno anteriore per raggiungere i 503 CV complessivi e garantire prestazioni percepibili anche su percorsi autostradali o in sorpasso. La gestione elettronica dell’auto e i sistemi di raffreddamento della batteria sono pensati per preservare l’efficienza nelle diverse condizioni di utilizzo.

Equipaggiamento, abitabilità e tecnologia di bordo

L’abitacolo della P7+ punta su comfort e materiali curati, con soluzioni dedicate al mercato europeo per garantire versatilità nei viaggi di lavoro e di famiglia. Il vano di carico è concepito per offrire ampia capacità di carico: i valori dichiarati arrivano fino a 1.931 litri con i sedili posteriori ripiegati, mentre in configurazione a cinque posti si supera abbondantemente i 500 litri.

Dal punto di vista dell’interazione con l’utente, l’auto integra un insieme di display per la gestione delle funzioni di bordo e dei sistemi di assistenza. Queste scelte puntano a trasformare l’esperienza di guida in qualcosa di più connesso e aggiornabile nel tempo grazie alle possibilità offerte dagli aggiornamenti software remoti.

Presenza sul territorio e logistica europea

La produzione a Graz presso Magna Steyr rappresenta un elemento chiave per la strategia europea del marchio, riducendo le complessità legate all’importazione e accelerando i tempi di consegna sul mercato italiano. L’assemblaggio locale supporta inoltre la scalabilità della rete commerciale e dei servizi post-vendita nel continente.

L’introduzione della P7+ in Italia conferma la volontà dell’azienda di consolidare la propria offerta con modelli che combinano tecnologia, autonomia e diverse tarature meccaniche per coprire una pluralità di usi e preferenze.