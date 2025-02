Un evento di grande rilevanza per Yamaha

La serata di ieri a Kuala Lumpur ha segnato un momento significativo per la Yamaha, che ha presentato i suoi team per la MotoGP 2025. Con l’hashtag #TheBlueShift, la casa giapponese ha svelato sia il Monster Energy Yamaha MotoGP, con i piloti Fabio Quartararo e Alex Rins, sia il nuovo team satellite Prima Pramac Racing, composto da Jack Miller e Miguel Oliveira. Questo evento ha rappresentato non solo una presentazione, ma anche l’inizio di una nuova era per Yamaha, che punta a tornare ai vertici della MotoGP.

Le aspettative dei piloti

Fabio Quartararo ha espresso grande entusiasmo per la nuova stagione, sottolineando l’importanza del primo test di Sepang. “Mi sento in forma e motivato,” ha dichiarato, evidenziando il supporto ricevuto dalla Yamaha e dalla nuova collaborazione con Pramac. Anche Alex Rins ha condiviso la sua eccitazione, affermando che “la soluzione con più blu” nella livrea della moto è molto apprezzata e che il team è pronto a lavorare sodo per raggiungere risultati significativi.

Il ruolo di Pramac nel progetto Yamaha

Il team Prima Pramac Racing rappresenta un’importante espansione per Yamaha, che mira a sfruttare l’esperienza e il talento dei suoi piloti. Jack Miller ha sottolineato l’importanza di tornare a lavorare con il team, affermando che “è fantastico tornare nella famiglia Pramac”. Miguel Oliveira ha aggiunto che la partnership con Yamaha offre un’opportunità unica per sviluppare una moto competitiva e tornare a vincere. “Siamo determinati a riportare Yamaha sul podio,” ha dichiarato, evidenziando l’impegno del team per la stagione 2025.

Un futuro promettente per Yamaha

Con un mix di esperienza e freschezza, i team di Yamaha si preparano ad affrontare le sfide della MotoGP 2025. La determinazione di Yamaha di tornare ai vertici è palpabile, e i piloti sono pronti a dare il massimo per raggiungere questo obiettivo. La stagione si preannuncia emozionante, con i test invernali che si avvicinano e le aspettative che crescono. “Darò il massimo, lo prometto,” ha concluso Miguel Oliveira, sottolineando l’importanza di un forte legame con il proprio team per affrontare al meglio la stagione.