Yamaha Ténéré 700 World Raid 2026: tutto sul prezzo e le novità della maxi enduro

Yamaha Ténéré 700 World Raid 2026 arriva con un’impronta netta: pensata per chi ama viaggiare a lungo su strade miste, vuole portarsi dietro bagagli senza compromessi e cerca una moto robusta ma ancora agile. Rispetto alla versione base, la World Raid introduce aggiornamenti mirati al turismo esteso: più protezione per pilota e moto, punti di fissaggio rinforzati per i carichi, una sella riprogettata per ore in sella e qualche affinamento elettronico che semplifica la guida su fondi difficili.

Prezzo, disponibilità e versioni

La Ténéré 700 World Raid 2026 è listata a 13.199 euro e arriverà in concessionaria a partire da aprile. La distribuzione passerà per la rete ufficiale Yamaha; sul sito del marchio si potranno consultare dettagli tecnici, listini locali e promozioni o trovare il concessionario più vicino. La moto sarà proposta in due livree: una tonalità scura e una combinazione bianco/rosso. Le variazioni sono estetiche: meccanica e dotazioni tecniche rimangono le stesse per entrambe.

Cosa cambia realmente

Non si tratta di una rivoluzione meccanica, ma di interventi concreti pensati per rendere la Ténéré più adatta al viaggio. Troverete:

– agganci rinforzati per borse e valigie, studiati per fissaggi rapidi e sicuri;

– paratie e protezioni potenziate per ridurre usura e danni su terreni accidentati;

– una sella con nuova taratura, pensata per ridurre l’affaticamento su percorrenze lunghe e ottimizzare la distribuzione dei pesi;

– piccoli ritocchi all’ergonomia (manubrio, pedane) per una posizione di guida più neutra e versatile;

– supporti elettronici e set-up che favoriscono affidabilità e controllo sia in off-road sia in autostrada.

Questi elementi migliorano comfort e gestione del carico senza stravolgere la ciclistica o il carattere guida della Ténéré: l’obiettivo è mantenere la guidabilità fuoristrada pur aumentando la praticità nel viaggio.

A chi si rivolge

La World Raid è pensata per chi punta al turismo-avventura: motociclisti che affrontano trasferte di centinaia di chilometri, spesso con bagagli, e che cercano una moto capace di destreggiarsi tra asfalto veloce e sterrati impegnativi. Anche chi usa la moto tutti i giorni ma desidera la libertà di affrontare un weekend off-road troverà in questa versione un buon compromesso tra confort e performance.

Impatto sul mercato

Posizionando la World Raid nella fascia delle maxi enduro da viaggio, Yamaha punta a rafforzare la propria offerta in un segmento molto competitivo. La scelta di proporre due livree standard semplifica la scelta per l’acquirente e velocizza le consegne, elementi che possono tradursi in un aumento delle richieste, soprattutto con l’avvicinarsi della primavera — periodo tradizionalmente favorevole per le vendite di moto da viaggio e avventura.

Prove e informazioni pratiche

Yamaha organizzerà presentazioni e test ride: le date e le modalità saranno comunicate tramite canali ufficiali e concessionari. Per chi sta valutando l’acquisto è il modo migliore per verificare comfort, distribuzione dei pesi e comportamento su sterrato. Il prezzo di 13.199 euro e la disponibilità ad aprile offrono un quadro chiaro per chi vuole pianificare l’acquisto o un test ride nei prossimi mesi.