4TROOP: il nuovo veicolo multi-ruolo di Renault e Thales per le forze armate

Renault Group e Thales hanno presentato 4TROOP, un prototipo di veicolo civile multi-ruolo (VCMR) in grado di rispondere alle nuove esigenze operative delle forze armate terrestri.

In un mondo in continua evoluzione, la necessità di veicoli militari avanzati e versatili è diventata imprescindibile. Renault Group e Thales hanno risposto a questa esigenza presentando 4TROOPun prototipo di Veicolo Civile Multi-Ruolo (VCMR) che promette di rivoluzionare le operazioni delle forze armate terrestri.

Il veicolo, presentato in occasione del salone Eurosatory 2026è il frutto di una collaborazione tra il know-how tecnologico ed industriale di Renault Group e le tecnologie avanzate di Thales. Questo progetto ambizioso mira a sviluppare una nuova generazione di veicoli multi-tasking, combinando velocità di produzione, sostenibilità ed ottimizzazione economica.

Tecnologie avanzate per operazioni efficaci

4TROOP integra una serie di tecnologie all’avanguardia, tra cui dronisensori avanzaticomunicazioni sicure ibride e strumenti di supporto decisionale potenziati dall’intelligenza artificiale. Questi sistemi permettono alle forze armate di disporre di un veicolo con capacità superiori per una migliore percezione, reattività ed efficienza operativa.

Il veicolo è in grado di processare un gran volume di dati, gestire e coordinare droni e robot, nonché facilitare l’implementazione delle operazioni sul campo. Grazie alla Combat Digital Platform di Thales, 4TROOP può funzionare come un vero e proprio centro di comando mobile, configurabile in base alle specifiche missioni delle forze armate terrestri.

Interoperabilità e adattabilità

Presentato nella versione ibrida a trazione integrale, 4TROOP può muoversi in modo discreto mantenendo una grande autonomia. Le tecnologie duali di bordo di Thales permettono al veicolo di essere utilizzato su terreni di tutti i tipi e per una varietà di missioni, tra cui supporto decisionale, ricognizioni, coordinamento sul campo, scorta, sostegno logistico, controllo delle aree sensibili e dispiegamento di droni e robot.

Il sistema di alimentazione Vehicle-to-Load (V2L) consente di incrementare l’autonomia energetica e di alimentare direttamente alcune apparecchiature elettriche sul campo. Questa soluzione può essere adattata a vari veicoli della gamma Renault Group, dai SUV ai veicoli commerciali, offrendo alle forze armate nuove capacità in breve tempo e garantendo una perfetta interoperabilità con i sistemi di comando esistenti.

Un approccio pragmatico e sovrano

Franck Naro, Vicepresidente Ingegneria, Sviluppo Progetti Veicoli e Produzione di Serie di Renault Group, ha dichiarato: “Con il VCMR, che si avvale dell’ampia gamma di piattaforme di Renault Group, adottiamo un approccio pragmatico e sovrano alla mobilità operativa al fine di rispondere in breve tempo alle nuove esigenze delle forze armate per aumentare i mezzi di prevenzione e azione sul campo.”

Potendo contare su comprovate piattaforme civili e sulla capacità industriale di Renault Group, 4TROOP offre una soluzione agile, resiliente e mobilitabile immediatamente. Inoltre, l’esperienza di Renault Group in termini di architettura elettronica e personalizzazione permette di usufruire di veicoli di serie realizzabili velocemente e a prezzi contenuti, integrandovi le tecnologie all’avanguardia di Thales.

Le forze armate potranno così avvalersi delle competenze post-vendita di Renault Group per garantire la manutenzione ed il mantenimento in buone condizioni operative dei veicoli, snellendo al tempo stesso la logistica. Questo approccio industriale facilita lo svolgimento ed il coordinamento delle operazioni, sia in Francia che all’estero.

4TROOP integra le principali capacità di comunicazione e le innovazioni tecnologiche sviluppate da Thales nell’ambito dell’ambiente SCORPION, la rete tattica di combattimento collaborativo delle forze armate terrestri. Inoltre, la Combat Digital Platform e tutte le soluzioni digitali e cyber-sicure di Thales sono conformi ai criteri operativi e agli standard di connettività delle forze armate, promuovendo azioni rapide ed efficienti.