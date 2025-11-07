Abbi Pulling Brilla Durante i Test di Formula E a Valencia

La pilota Abbi Pulling ha messo in mostra abilità eccezionali durante i test di Formula E a Valencia, dimostrando il suo talento e la sua preparazione nel motorsport di alta competizione.

Nella cornice incantevole di Valencia, il 31 ottobre 2025, Abbi Pulling, giovane promessa del Nissan Formula E Team, ha dato prova di grande talento e determinazione. In occasione del secondo test interamente al femminile della Formula E, Pulling ha ottenuto la seconda posizione sia nella sessione mattutina che in quella pomeridiana, evidenziando così il suo potenziale e la sua crescita come pilota.

Dopo quattro giorni di prove con i piloti ufficiali Oliver Rowland e Norman Nato, il team ha sfruttato l’ultima sessione per continuare a sviluppare il proprio programma di test, mentre Pulling ha avuto l’opportunità di affinare le sue capacità alla guida della Nissan e-4ORCE 05. Questo è stato il terzo evento ufficiale per la campionessa della F1 Academy, che ha completato un totale di 89 giri sul Circuito Ricardo Tormo, segnando un miglior tempo di 1:22:831.

Progressi significativi sul circuito

Durante la giornata di test, Abbi ha affrontato una serie di prove che spaziavano dalle simulazioni di gara ai giri di prestazione, fino all’allenamento per i pit stop. Queste attività non solo hanno contribuito al suo sviluppo personale, ma hanno anche fornito dati preziosi al team, che si prepara intensamente per l’inizio della stagione a San Paolo. La preparazione è fondamentale in vista del Round 1 del Campionato mondiale ABB FIA Formula E 2025/25, che si svolgerà il 6 dicembre in Brasile.

Un supporto costante dal team

Tommaso Volpe, General Manager del Nissan Formula E Team, ha espresso la sua soddisfazione per le performance di Pulling. Ha sottolineato: “Oggi è stata una giornata estremamente produttiva. Abbi ha mostrato un miglioramento costante e una crescente sicurezza nella sua guida. Ci siamo concentrati su vari aspetti, tra cui le prove del Pit Boost, e il feedback che ha fornito ai nostri ingegneri è stato fondamentale.”

La soddisfazione di Abbi Pulling

Riguardo alle sue prestazioni, Abbi ha dichiarato: “Sono davvero contenta dei risultati ottenuti oggi. Raggiungere il secondo miglior tempo in entrambe le sessioni è una grande soddisfazione. Uno dei miei obiettivi era scendere sotto il tempo di 1:22, e ci sono riuscita. Ho lavorato anche sulla gestione dell’energia durante la simulazione di gara, e sono soddisfatta dei progressi in questo senso.”

Una sfida stimolante

Il circuito di Valencia si è rivelato una sfida fisica, ma Pulling ha saputo affrontarla con determinazione. Ha aggiunto: “Abbiamo fatto notevoli progressi rispetto ai test precedenti, riuscendo a migliorare le prestazioni nelle lunghe percorrenze e nei giri di qualifica. Allenarsi per i pit stop è stato altrettanto utile per il team.” La giovane pilota ha concluso esprimendo la sua gratitudine verso il team: “Mi sento sempre più a mio agio al volante di queste auto incredibilmente complesse e divertenti. Non vedo l’ora di tornare in pista.”