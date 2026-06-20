Accordo MotoGP: cinque anni di stabilità con Aprilia, Ducati, Honda, KTM e Yamaha

Un accordo storico per il futuro della MotoGP: i cinque costruttori e il MotoGP Group hanno siglato un patto che garantirà stabilità e innovazione fino al 2031

Il mondo della MotoGP ha raggiunto un traguardo storico con la firma di un accordo quinquennale che legherà il campionato ai principali costruttori fino al 2031. L’intesa, raggiunta durante il weekend di gare a Brno, rappresenta un punto di svolta per il futuro dello sport.

L’accordo, ribattezzato “Patto della Concordia” in riferimento alla Place de la Concorde di Parigi, è stato firmato da ApriliaDucatiHondaKTM e Yamahainsieme al MotoGP Group. Questo patto non solo garantisce la presenza di tutti i costruttori in griglia, ma stabilisce anche un quadro normativo che coprirà i prossimi cinque anni di gare.

Un accordo senza precedenti

Per la prima volta nella storia della MotoGPtutti i costruttori hanno raggiunto un accordo unanime che copre un periodo così lungo. Questo patto, che entrerà in vigore dal 2027, è stato definito “una pietra miliare” dal MotoGP Groupin quanto rappresenta una visione unitaria per la prossima fase del campionato.

L’accordo si basa su un processo di negoziazione collettiva incentrato sugli interessi sportivi, tecnici e commerciali. Tra gli obiettivi principali ci sono la competitivitàla rilevanza tecnologica e lo sviluppo dell’appeal globale del campionato. La proprietà del campionato, Liberty Mediaha adottato un approccio simile a quello utilizzato in Formula 1con l’obiettivo di replicare i successi di popolarità globale.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Carmelo EzpeletaCEO del MotoGP Groupha commentato: “È un momento cruciale per la MotoGP. L’impegno di tutti e cinque i costruttori non solo rafforza la solidità del campionato attuale, ma sottolinea anche l’ambizione condivisa che ne guida il futuro.”

Massimo Rivolaamministratore delegato di Aprilia Racing e presidente della MSMAha aggiunto: “Sono lieto e orgoglioso dell’accordo raggiunto. È la prima volta nella storia di questo sport che tutti i costruttori raggiungono una posizione unanime su un accordo con la MotoGP.”

Gigi Dall’Ignadirettore generale di Ducati Corseha sottolineato: “Questo accordo collettivo rappresenta davvero una pietra miliare per il nostro sport. L’impegno condiviso da tutti nel paddock dimostra che, pur lottando strenuamente in pista, siamo pienamente uniti nell’assicurare un futuro brillante e prospero alla MotoGP.”

Il futuro della MotoGP

L’accordo non solo garantisce la stabilità del campionato, ma apre anche la strada a miglioramenti tecnici e sportivi. Tra gli obiettivi ci sono il miglioramento della sicurezza dei piloti e l’offerta di uno spettacolo sempre più avvincente per i tifosi. Inoltre, il MotoGP Group continuerà a investire nella promozione globale, nello sviluppo commerciale e nel coinvolgimento del pubblico.

Con questo accordo, la MotoGP si prepara a un futuro di innovazione e competitività, mantenendo al contempo il suo DNA di apice del motociclismo sportivo. I tifosi di tutto il mondo possono aspettarsi gare emozionanti e un campionato sempre più avvincente nei prossimi anni.